Itt a magyarázat az újabb forintgyengülésre

Az, hogy a korábbi 403-as történelmi csúcs után hétfő délelőtt már a 405-ös szintet is megközelítette az euró jegyezése, hosszú távon komolyabb, fundamentális okokkal magyaráztatható, hiszen most már hetek, sőt, hónapok óta alulteljesítő a magyar fizetőeszköz, mind a régiós versenytársakhoz, mind a legtöbb feltörekvő piaci devizákhoz képest – fogalmazott Beke Károly.

Az elemző szavai alapján a legfőbb magyarázat, hogy továbbra is késik a magyar kormány és az Európai Bizottság megállapodása a helyreállítási alapról, továbbá a 2021–27-es ciklus forrásairól, a piac pedig elkezdte beárazni, hogy ebben az év végéig sem lesz változás, miáltal uniós pénzeket bukhatunk el.

A fentieken túl romlanak az ország külső egyensúlyi mutatói, a külkereskedelmi és a fizetési mérleg egyenlege is komoly deficitet mutat, illetve az uniós források késlekedése vagy akadozása a költségvetés szempontjából is komoly kockázatot jelent, hiszen ezek a források bevételként be vannak tervezve a költségvetésbe, ami szintén nyomás alatt tartja forintot – tette hozzá a Portfolio munkatársa. Meglátása szerint emiatt

nem is látszik, hogy mi az, ami megfordíthatná a negatív trendet a forint piacán,

hiszen belátható időn belül nem várható, hogy megállapodás születne az uniós forrásokról.

Beke Károly azt is megjegyezte, hogy az elmúlt hónapok tapasztalata szerint a várakozásoknak megfelelő jegybanki kamatemelések sem igazán tudják „meghatni” a piacot, és legfeljebb ideig-óráig tudják erősíteni a forintot.

Az elemző egyetértett azzal, hogy egyre valószínűbb, hogy a következő napokban is folytatódik a forintgyengülés. Sok múlhat ugyanakkor azon, hogy az MNB monetáris tanácsa milyen kommunikációt választ majd a további kamatemelés mellé, hogy milyen inflációs és GDP-növekedési pályát vázol föl, és az mennyi tűnik hihetőnek a befektetők számára.

„Sok még a nyitott kérdés, de egyre inkább abba az irányba mutatnak a kockázatok, hogy akár további forintgyengülés is jöhet a következő időszakban, és

még nem biztos, hogy itt van a teteje az euró-forint árfolyamnak”

– ismételte meg végül Beke Károly.

