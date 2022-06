Áremelkedés: újabb alapvető élelmiszer ára van rekord magasságban

Az elmúlt egy év során folyamatos volt az élelmiszerek árának emelkedése: iparági szakértők szerint a rizs lehet a következő jelentősen mértékben dráguló élelem. A jelenség hátterében a növekvő energia- és műtrágyaárak mellett idén már az ukrán háború is ott volt, írja a CNBC.

Mindehhez egyes élelmiszerek kivitelének tilalma - India a búzát, Indonézia a pálmaolajat tartja meg, Ukrajna többek közt gabonát, cukrot és zabot nem tud kivinni - kapcsolódik: a FAO szerint hamarosan a rizs is a nehezen beszerezhető és drága ételek sorához csatlakozik.

Jelen pillanatban kielégítő mennyiségű rizst termelnek, de a búza és általában a mezőgazdasági termelés emelkedő árának hatására érdemes lesz jövőre odafigyelni a rizs árára.

"Figyelnünk kell a rizs árát, mert a búza árának emelkedése miatt a rizs helyettesítő élelmiszerré válhat, növelve a keresletet és csökkentve a meglévő készleteket"

- mondta Sonal Varma, a japán Nomura bank vezető közgazdásza. Véleménye szerint a protekcionista intézkedések világszinten rontják az árnyomást. A takarmány- és műtrágyaköltségek már most is emelkednek, az energiaárak pedig növelik a szállítási költségeket is, tette hozzá.

"Fennáll a veszélye annak, hogy az országok részéről még nagyobb protekcionizmust lássunk" - mondta Varma.

Azt ugyanakkor fenntartotta, hogy a rizst érintő kockázatok még mindig alacsonyak, mivel a globális rizskészletek bőségesek, és az indiai termés várhatóan jó lesz ezen a nyáron.

A búza áremelkedéséért a háború felel

A búza árát az ukrán háború hajtotta fel jelentősen: mindkét ország nagy búzaexportőr, Oroszország inváziója pedig megzavarta a gazdálkodást és ellehetetlenítette a gabonaexportot Ukrajnából. A termény ára emiatt az egy évvel ezelőttihez képest

több mint 50 százalékkal emelkedett.

A múlt hét hétfőn 4 százalékot ugrott, miután az orosz hadsereg lerombolta Ukrajna egyik legnagyobb gabonaexportáló terminálját - írja a Reuters ukrán hatóságokra hivatkozva.

A hírügynökség egy thaiföldi kormánytisztviselőre hivatkozó, május végi jelentése szerint Thaiföld és Vietnam tárgyalásokat folytatott a rizsexportjuk árának emeléséről. David Laborde, a Nemzetközi Élelmiszerpolitikai Kutatóintézet vezető kutatója a CNBC-nek azt mondta, őt most az aggasztaná igazán, ha India korlátozná a rizskivitelt, de az áremelkedés is igen negatív hatással lesz az ázsiai kontinensre, amely nagy rizsfogyasztó.

Hatalmasat ugrottak az élelmiszerárak

Az ENSZ élelmiszerár-indexe szerint az árak jelenleg 75 százalékkal magasabbak a járvány előtti szintnél Frederique Carrier, az RBC Wealth Management ügyvezető igazgatója és befektetési stratégiáért felelős vezetője szerint.

"A pandémiával kapcsolatos munkaerőhiány és Oroszország ukrajnai inváziója súlyosbította a helyzetet, mind az élelmiszerellátás szűkülése, mind az energiaárak további emelkedése miatt" - írta egy júniusi jelentésében.

Carrier szerint az élelmiszertermelés költségeinek körülbelül egyharmada az energiához kapcsolódik. Különösen a műtrágya előállítása nagyon energiaigényes, az árak tavaly óta az egekbe szöktek.

Nyitókép: Pexels