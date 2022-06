Szükség van még készpénzre, vagy elég a kártya külföldön?

Pár éve még nem volt mindegy, hogy északon vagy délen nyaralunk: Skandináviába nem nagyon volt szükség készpénzre, délen annál inkább. Ma már kiegyenlítettebb lett a helyzet. Bankjegy, illetve érme legfeljebb jattra, kávéra vagy reptéri transzferre, esetleg parkoló automatára kell. De azért számoljunk vele. Ha pedig nem szokványos turista helyszínre megyünk, akkor azért előzetes nézzünk utána, mennyire lehet használni a bankkártyánkat – tanácsolja a Bank360.hu.

Mint olvasható, az északi országokban olyannyira nem szükséges készpénzt vinni, hogy még a nyilvános vécéket is csak kártyás fizetéssel lehet használni. Ez különösen jó hír, hiszen Izlandon, Norvégiában és Svédországban nem is eurót használnak, vagyis később csak tele lenne a zsebünk jó eséllyel „semmire sem használható” megmaradt érmékkel és bankjegyekkel. Esetleg Izlandon lehet szükség némi készpénzre, de ott is csak akkor, ha becsületkasszás kempingbe vagy fürdőhelyre megyünk.

Hozzáteszik, néhány éve Görögországban még érhette az utazót meglepetés, akár a szállás díját is „kápéban kellett leperkálni”, ám mára ez sem jellemző, de a kártyát elfogadó éttermeket sem kell már vadászni. A szállást jó eséllyel már az utazás előtt kifizettük részben vagy egészben, vagyis jelentős tétel nem is lehet, ami egyszeri, azonnali és készpénzes.

Néhány esetben ugyanakkor még jól jöhet a készpénz,

ám itt már csak kisebb tételekről van szó. A nagy autóbérlő cégeknél minden esetben lehet kártyával fizetni, a kisebbeknél – főleg kis szigeteken fordulhat ilyen elő – lehet, hogy egyszerűbb az egynapos bérlést kifizetni készpénzben. Ez nagyságrendileg 20-40 euró. Hasonló a helyzet például akkor, ha a szállásról a háziak 10-20 euróért kiviszik az embert a kikötőbe vagy a reptérre. Ezt nyilvánvalóan nem lehet kártyával elintézni – emlékeztetnek. De hasonló a helyzet a pár eurós buszjegy, az egyeurós olasz kávé vagy a fagyis kocsi esetében is. Üzletben, szálláson vagy bármilyen nagyobb szolgáltatónál azonban már semmi szükség készpénzre.

Tanácsuk szerint valamennyi készpénz (és közte érme) azért mindig legyen nálunk, mert váratlan helyzetek mindig előfordulhatnak. Kiderülhet, hogy ugyan egész nyaralásunk alatt bankkártyával fizethettünk mindent, de valami mégiscsak makacsul készpénzzel működik.

Amire érdemes odafigyelni

Ezzel együtt érdemes lehet kicsit utána számolni, mi mennyibe kerül, ha kártyával fizetünk. Először is az elszámolást euróban kérjük, ne pedig forintban – ezt elvileg felajánlja a fizetés előtt a terminál – hívja fel a figyelmet a Bank360.hu. A forintos árfolyam ugyanis egy rejtett „biztosítást” tartalmaz, amit szerintük nem igazán éri meg igénybe venni. Magasabb árfolyamot használ a rendszer itt, cserébe ez rögzített, vagyis amikor a bank lekönyveli a tranzakciót – egy-két nappal később – nem az akkori, hanem a vásárláskori árfolyamot veszi figyelembe. Ez jól hangzik, hiszen, ha épp gyengül a forint, akkor védve vagyunk. Ám az árfolyamkülönbözet akkora, hogy ritka akkora devizagyengülés néhány nap leforgása alatt, ez a biztosíték tehát sokkal inkább ráfizetés.

Megjegyezik azt is, hogy a magyarországi kereskedelmi bankok saját árfolyamon számolnak, az egyes banki árfolyamok között pedig jelentős lehet a különbség. Ez extrém esetben magasabb is lehet, mint ha ingyen kivennénk a forintunkat és azt simán átváltanánk euróra. Kérdés ugyanakkor, hogy megéri-e ezen spórolni, aztán meg idegeskedni a köteg bankóval a farzsebünkben.

Ugyanakkor a külföldi készpénzfelvételtől jobb tartózkodni – teszik hozzá –, mert az ATM-ek extra díjat számolnak fel a felvett összegtől függetlenül. Persze ha nincs más lehetőség, akkor meg kell tennünk.

Amit mindenképpen fontos elkerülni, az a külföldi hitelkártyás készpénzfelvétel.

Ennek egészen „brutális ”díja van külföldön, nagyon jelentős ráfizetést jelent, ha valamit rosszul kalkuláltunk ki.

A többi között azt is hozzáteszik, hogy rendkívüli helyzetek természetesen adódhatnak egy nyaraláskor vagy más külföldi utazáson, de ilyen helyzetekre nem a sok kivitt készpénz a megoldás. Lehetőleg a használt kártyánkon legyen elég pénz váratlan kiadásra. Ezen felül pedig ne felejtsünk el utasbiztosítást kötni. Ez a választott konstrukciótól függően nemcsak abban segíthet, hogy utólag megtérüljön a kárunk vagy felmerült extra költségünk, hanem az ügyintézésben, a kár elhárításában is.

Végül, de nem utolsó sorban, mivel a bankkártyánkat szinte bizonyosan használni fogjuk, ezért nem árt az itthoninál is fokozattabb óvatosság. Lehetőleg nem adjuk ki a kezünkből, a PIN-kódját még véletlenül se tartsuk vele együtt. Ellenőrizzük a napi vásárlási limitjét, és állítsunk be olyanra, ami a külföldi költéseinknél általánosan elég. Ha szükséges, ezt még a mobilbankunkban külföldön is tudjuk módosítani. Arra a nem kívánt esetre pedig, ha az elővigyázatosság ellenére is elvesztenénk vagy ellopnánk a kártyánkat, legyen kéznél a letiltásához szükséges telefonszám – figyelmeztet a Bank360.hu

