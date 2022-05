Egyetlen hónap alatt 2 százalékkal nőtt a lakbér

Tovább nőttek a lakbérek áprilisban: országosan és Budapesten egyaránt 2 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz képest - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az ingatlan.com kedden közzétett lakbérindexéből.

A KSH honlapján közölt tájékoztatás szerint áprilisban éves összevetésben országosan 19, Budapesten 20 százalékkal magasabbak voltak a bérleti díjak. A 2015-ös szintet országosan 56, a fővárosban 48 százalékkal, a járvány előtti, 2020. januárit pedig 6,9, illetve 3,2 százalékkal haladták meg az áprilisi lakbérek.

A lakásbérleti piac területi arányaiban továbbra sem történt érdemi elmozdulás: az áprilisig figyelembe vett hirdetések 61 százaléka fővárosi, 25 százaléka megyei jogú, 13 százaléka pedig nem megyei jogú városban található lakásra vonatkozott.

Az ingatlan.com közleményében Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője kifejtette, az országos adatokat nézve legutóbb 2020 decemberében volt példa havi szintű bérletidíj-csökkenésre. Azóta minden hónapban kisebb-nagyobb mértékű - 0,1-2,7 százalékos havi drágulást mutatott a KSH-ingatlan.com lakbérindexe, de jellemzően 1 százalék körüli volt az emelkedés. Idén viszont már minden hónapban 2 százalék körüli emelkedés történt az előző hónaphoz képest, tehát trendszerűnek mondható a drágulás.

Hozzátették, a bérleti díjak emelkedésében továbbra is szerepet játszik az albérletpiac kiegyensúlyozatlansága, azaz a kínálat nem tart lépést a kereslettel.

Arra is kitértek, hogy az ingatlan.com adatai szerint májusban is magas bérleti díjak jellemezték a nagyvárosok albérletpiacait. Budapesten idén májusban átlagosan 175 ezer forintért kínálták a kiadó lakóingatlanokat, szemben az egy évvel korábbi 130 ezer forinttal. Továbbra is az V. kerület a legdrágább 250 ezer forinttal, de a legolcsóbb kerületnek számító XXI. kerületben is 120 ezer forint felett volt az átlagos bérleti díj.

A megyeszékhelyek közül Tatabánya és Székesfehérvár piaca a legdrágább, ezekben a városokban 135-135 ezer forintért hirdetik a kiadó lakóingatlanokat.

Nyitókép: Pixabay.com