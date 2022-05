Új szelek fújnak az autópiacon – ezt keresi a magyar

Miközben nincs elég új autó és szűkül az európai és a magyarországi piac, a hagyományosoknál –azonos kaszni esetén – jellemzően inkább az alacsonyabb fogyasztású hibridek és a villanyautók hódítanak. Leegyszerűsítve ez derül ki az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adataiból, írja a Napi.hu hozzátéve, hogy a „hibridboomot” érdemes a helyén kezelni.

A nyers számok alapján az uniós országokban az idei első negyedévben több mint 2,1 millió új autó került forgalomba, szemben az egy évvel korábbi 2,5 milliós darabszámmal. Ezek a számok a benzines, dízelmotoros, sima hibrid, konnektorról tölthető hibrid, valamint a tisztán elektromos autókra vonatkoznak. Bár az ACEA nézi az alternatív meghajtású (például gázos) autók eladásait, és van egy egyéb kategória is, ezek marginálisak a teljes piac szempontjából – jegyzi meg a gazdasági portál.

Az ACEA-adatokból mások mellett kiderül, hogy idén már az új autók 10 százaléka tisztán elektromos volt, összesen több mint 224 ezer darabot adtak el az EU-ban, ami 53 százalékos növekedésnek felel meg. Egyedül a hibridek tudtak még éves összevetésben többletet elérni, 5 százalékkal 563 ezer fölé nőtt a számuk. Ezzel 25 százalékos piaci részt mondhatnak magukénak. A plug in hibridek részesedése 8,9 százalékos. A hagyományosok közül a benzineseké (808 ezer darabbal) 36 százalékra, a dízeleké (378 ezer darabbal) 17 százalék alá süllyedt.

Idehaza

A magyar adatokból kitűnik, hogy a tisztán elektromos autók eladása több mint a duplájára nőtt, de ez is mindössze 1273 darab új autót jelentett. A plug in hibridek eladása 38 százalékkal emelkedett, ami a komplett piacot tekintve szintén visszafogott, 1269 darabos eladást jelentett. Bár a hibridek eladása 10 százalékkal, kevesebb mint 13 ezerre csökkent, a piaci részesedésük így is 41 százalékos, ami meghaladja a benzinesekét. Utóbbiak 5 százalékos visszaesést elkönyvelve 11 ezres eladással zárták 2022 első három hónapját. Részesedésük 39 százalékos volt.

A dízelek eladása közel 50 százalékkal csökkent, 3627 talált gazdára belőlük, a piac mindössze 19 százalékát „uralják” – teszi hozzá a Napi.hu, a többi között azt is részletezve, hogy miért torzítják a statisztikát a hibrid modellek, illetve a kedvezőtlen nemzetközi helyzet.

Nyitókép: Unsplash.com