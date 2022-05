Drágábbak lesznek a repülőjegyek

A légitársaságok világszövetsége, az IATA szerint a válság előtti szintre való visszatérés gyorsabb lesz, mint amire előzetesen számítottak - írta a Magyar Nemzet.

Willie Walsh, az IATA vezetője azt mondta, az iparág már jövőre elérheti a 2019-es szintet, de ez áremelkedéssel jár együtt, aminek a repülőgép-üzemanyag drágulása a fő oka.

A kerozin két és félszer annyiba kerül, mint egy éve, ez pedig akár hatvan százalékkal is megdobhatja a légitársaságok költségeit

– mondta Marie Owens Thomsen, az IATA vezető közgazdásza. A jegyek már 10 százalékkal drágultak, és további várható a nyáron, részben az ukrajnai háború miatt is. Az érdeklődés és a fellendülés így is jelentős, és a nyáron is erre számítanak az iparágban.

A Lufthansa számításai szerint idén eléri 2019-es kapacitásának 95 százaléká, leányvállalata, az Eurowings pedig még a válság előttinél is több járatot tervez. Az Air France-KLM is erős keresletről számolt be,. Ben Smith vezérigazgató azt reméli, már ebben a negyedévben nullszaldón lesznek, nyáron pedig a válság előtti kapacitás kilencven százalékát kínálnák.

Nyitókép: frankpeters/Getty Images