Drasztikusan drágul a strandolás idén nyáron

Az energiaár-robbanás, az élet minden területét érintő folyamatos áremelések és a munkabérköltségek jelentős növekedése ellenére a tavalyi áron adja a fürdőbelépőket a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., (BGYH) amely önkormányzati tulajdonú vállalatként a kormány határozata értelmében június végéig nem emelhet árat. Ez az idén már 750 millió forint kiesést okoz – tájékoztatta a Világgazdaságot Szűts Ildikó, a vállalat vezérigazgatója.

A gazdasági lap azt is megjegyezte: a jegyárstop után a történelmi fürdőkben várhatóan 20 százalékkal, a hazai vendégkörre épülő többi egységben, köztük a nyáron nyitva tartó strandokon 8,7 százalékkal drágulhatnak a jegyek. A belföldi vendégek a nemrég megújított bérletrendszerrel és az egyre népszerűbb Zsigmondy Klubkártyával mintegy 60 százalékos kedvezménnyel tudnak fürdőbe járni. Szűts Ildikó a lapnak azt mondta: az áremelés elkerülhetetlen, hiszen

a budapesti fürdővállalat villamosenergia- költsége egyetlen év alatt 235 százalékkal, a gázköltsége 273 százalékkal nőtt,

míg a munkaerő megtartása érdekében 16,7 százalékos átlagos béremelést, a hiányszakmákban 20 százalékos béremelést kellett végrehajtani.

A magyar turizmusban 40 százalékos a munkaerőhiány, a cégek egyre többet költenek meglévő dolgozóik megtartására, hiszen újakat nem találnak – jellemezte a helyzetet a VG-nek a BGYH vezérigazgatója. Szűts Ildikó megjegyezte, hogy az első negyedévben a tervezett 2,025 milliárd forint bevételnél mintegy 700 millióval több, összesen 2,724 milliárd forint folyt be, zömében a gyorsan visszatérő külföldi vendégkör miatt. A budapesti fürdők vendégeinek száma már elérte a 2019-es bázisidőszak 92 százalékát, a bevétele a 98,1 százalékát. A várakozáson felüli forgalmat jelzi, hogy

a várt 521,5 ezer vendég helyett az első negyedévben 836 ezren váltottak jegyet.

Nemrég eldőlt, hogy a Gellért fürdő nem zár be május végén, mert a szálloda felújítása csúszik, ezért a fürdő is augusztus végéig üzemelhet. A VG arról is írt, hogy ezzel egyidőben a Rác fürdő műszaki állapotának felmérése elkezdődött, hamarosan kiderül, mit kell ott elvégezni és mennyiért a 2023-as nyitáshoz.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás