Drágább lehet a sertéshús rövidesen

Az elmúlt hetekben jelentősen drágább lett a sertés, a német jegyzés 60 százalékkal emelkedett. A hasított félsertés kilónkénti ára 1,95 euró volt legutóbb, ez – mivel a hazai árak meghatározásában nagy a súlya a német jegyzésnek – az élő sertéseknél Magyarországon is 600 forint körüli árat hoz magával, ami szintén 60 százalék körüli árnövekedés – mondta a VG-nek Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.

A sertéstartók ettől fellélegezhetnek, mivel a takarmányár, az energia-, a munkaerő- és minden egyéb költség is nőtt. Sertéspiaci berkekben úgy tartják, ez az ár egy átlagos hizlalónál már némi pluszt is jelent. Éder Tamás erről nem nyilatkozott, de azt elmondta, hogy ha ez így is van, még távol áll attól, hogy kompenzálja az elmúlt időszak veszteségeit. Ráadásul elképzelhető, hogy a takarmány- és egyéb termelési költségek tovább növekednek, így könnyen eltűnhet a mostani nyereség.

A vágóhidaknak és a készítménygyártóknak minden költségük növekedett az elmúlt időszakban: az energia mellett az ellátási láncokban észlelt zavarok miatt a papír vagy a csomagolóanyagok ára is emelkedett.

Ezekre a termékekre most nem következő havi árajánlatokat kapnak a cégek, hanem napi szintűeket, és másnapra már nem biztos, hogy él az ajánlat, mert egyszerűen nem lesz áru – mondta a Hússzövetség elnöke.

Éder Tamás szerint minden egyes vágóhíd – nemcsak Magyarországon, hanem Európában is – már hét-nyolc hete veszteséget kénytelen elkönyvelni. A húsipari cégek arra kérték kereskedelmi partnereiket, hogy az áremelési próbálkozásokat most ne a hagyományos eljárásaikkal kezeljék, vagyis ne hónapokig tartson a folyamat. A magyar húsipari szereplők nagy többségének nincs ehhez elég tartaléka.

A kereskedőknek a költségeket továbbhárítják a fogyasztókra, így a húsiparosok arra számítanak, hogy visszaesik a fogyasztás az áremelkedések miatt. Éder Tamás szerint azonban ez még mindig kisebb kár annál, ha heteken-hónapokon keresztül tetemes veszteséggel kell továbbadniuk az árut a partnereknek.

Nyitókép: MilosCirkovic/Getty Images