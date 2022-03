Elveszít egy ágazatot Ukrajna a kikötők megbénítása miatt

A megtermelt gabonafélék és olajos magvak 98 százalékát vízi úton viszi ki az országból Ukrajna, mivel a vasúti szállítás jelentősen magasabb költségekkel jár. 2020-2021-ben a világ negyedik legnagyobb gabonaexportőre volt az ország, a harmadik helyezett Oroszországgal együtt a világ kivitelének 22 százalékát adták a Reuters cikke szerint.

Az Ukrajna déli partjainál álló orosz hadihajók megakadályozzák, hogy teherhajók hagyják el a kikötőket, köztük a Fekete-tengeren fekvő Odesszát, ezért a háború február 24-i kezdete óta a gabonaexport szinte teljesen leállt.

Sok hajó rekedt az ukrán partoknál

Ukrán tengerészeti tisztviselők szerint a harcok miatt nagyságrendileg száz külföldi lobogó alatt közlekedő hajó rekedt az ország kikötőiben.

"Hatmilliárd dolláros potenciális veszteségen ülünk" - mondta Mikola Gorbacsov, az Ukrán Gabonaszövetség elnöke a Reutersnek. Az országnak mintegy 20 millió tonna búzát és kukoricát kellene még exportálnia a júniusban véget érő 2021-22-es szezonban, tonnánként 300 dollár körüli átlagáron.

Ezt a mennyiséget vasúton képtelenek kivinni az országból:

annak kapacitása havonta mintegy 600 ezer tonna, ami a tizede annak, amit a kikötők a háború előtt kezeltek. Véleménye szerint most épp elveszítik ezt az ágazatot.

Összeomlik a helyi élelmezési lánc

A Világélelmezési Program közlése szerint Ukrajnában az élelmiszer-ellátási láncok összeomlóban vannak, a kulcsfontosságú infrastruktúrát, például hidakat és vonatokat a bombák tönkretették, sok élelmiszerbolt és raktár pedig üres. Az ukrán válság tovább növeli az egyébként is elszabadult élelmiszer-inflációt, miután a pandémia miatt kialakult globális ellátási problémák kapcsán a világméretű élelmiszer-ellátási láncban további problémák léptek fel.

Az ENSZ Élelmezésügyi Hivatala szerint az élelmiszerárak februárban rekordot döntöttek, 20,7 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest.

Bár azokat az ukránokat, akik nem rekedtek az ostromlott városokban, például Mariupolban vagy a keleti Harkivban, nem fenyegeti közvetlen élelmiszerhiány, a háború hosszú időre megzavarhatja a mezőgazdaságot. Gorbacsov szerint az ukrán gazdák is kétszer is meggondolhatják, hogy vessenek-e, nemcsak a biztonság hiánya miatt, hanem azért is, mert a háború miatt talán nem tudják eladni terményeiket.

Nincs trágya és üzemanyag sem

Az ukrán gazdák arról is panaszkodnak, hogy kevés a trágyájuk és gépeik üzemeltetéséhez sincsen üzemanyaguk, pedig

az új kukorica- és árpatermést a következő hónapban el kell vetni,

különben túl késő lesz.

"Ukrajnának elegendő gabona- és élelmiszertartaléka van ahhoz, hogy egy évig túléljen, de ha a háború folytatódik, nem lesz képes gabonát exportálni, ami problémát jelenthet" - mondta a hétvégén Oleh Ustenko elnöki tanácsadó.

Nyitókép: Pexels