A háború is rárakott egy lapáttal az új autók árára

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta 5-10 százalékos a drágulás a hazai újautó-piacon. A folyamat vége beláthatatlan, ráadásul több gyártó hezitál, hogy fenntartható-e egyáltalán az árgarancia intézménye. Meghatványozta az orosz–ukrán háború az újautó-piac már eddig is tapasztalható problémáit – erről Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke beszélt a vg-hu-nak. A jelenlegi helyzetben rajzolódott ki igazán szerinte, hogy Ukrajna milyen jelentős szerepet játszik az alapanyag- és a részegység-beszállításban a járműiparban.

A kereskedőknél korábban elérhető, akár 10-20 százalékos árengedmények döntően megszűntek, és nagyarányú drágulás is végbement: miután

2019–2021 között a Covid miatt a szegmens túljutott egy 20-25 százalékos áremelésen, amelyet

az idén eddig 5 százalék követett,

a háború kitörése óta ismét 5-10 százalékkal mentek feljebb az árak Magyarországon. Ezt leginkább a forintnak az euróval szembeni gyengülése generálta.

A gyártók a korábbi 370 helyett most 400 forintos euróárfolyammal áraznak. Az iparági környezet rendkívül bonyolult, a jövő pedig nagyban függ attól, hamar véget ér-e a háború Ukrajnában.

„Vannak próbálkozások, hogy más földrészekről legalább részben pótolni lehessen a kieső forrásokat, de a hiány valószínűleg hosszabb ideig velünk marad.”

Ha nem következett volna be a fegyveres konfliktus, akkor a most gyakran 12–18 hónapos szállítási határidők az év végére, jövő év elejére konszolidálódhattak volna. A Gémosz elnöke szerint könnyen megtörténhet, hogy a határidő most meghosszabbodhat. „Ezért azt tanácsolom, hogyha valakinek új autóra van szüksége, minél hamarabb szerződjön, és indítsa el a beszerzést, mert egyáltalán nem biztos, hogy egy-két hónap múlva lesz még árgarancia.”

Gémosz elnöke úgy értékelt a vg.hu-nak, hogy 2022-ben is elmaradhat az áttörés, és ez az év sem lesz jobb, mint a 2021-es vagy a 2020-as.

