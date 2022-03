Újra vásárolhatnak gázolajat a gazdák, de maradt még gond

Sorra jelezték a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének tagszervezetei, hogy nem jutnak hozzá a korábban leszerződött üzemanyaghoz – mondta az InfoRádiónak a szövetség főtitkárhelyettese. Máhr András beszámolója szerint a mezőgazdaságban dolgozók 80-90 százaléka a járműveikhez szükséges gázolajat nem a közkutakon vételezi.

"Ha megrendelik a gázolajat, 680-700 forintért kapják. Ha van. És akkor is nagykereskedelmi áron" – mondta a főtitkárhelyettes, és közölte, az ország mindegyik részéből jelezték a problémákat.

"Ezen az áron kapja a gázolajat a mezőgazdasági termelő, és ez

további jelentős élelmiszerár-inflációs nyomást gyakorol a gazdaságra."

A gazdák a kialakult probléma miatt szerdán levélben fordultak a miniszterelnökhöz, az agrárminiszterhez és a Molhoz.

Az olajtársaság szóvivője az InfoRádiónak elismerte, hogy valóban volt egy szűk hét, amikor nem tudták fogadni a megrendeléseket.

"A múlt héten tapasztalt, extra mértékben megnövekedett üzemanyag-kereslet miatt március 9. és 15. között felfüggesztettük az új rendelésfelvételi lehetőséget annak érdekében, hogy a már beérkezett, regisztrált rendelések kiszállítását tudjuk teljesíteni" – mondta Bakos Piroska, de hozzátette, az üzemanyagok kiszállítását már szerdán megkezdték.

"Március 16-án visszaállítottuk a rendelésfelvételi lehetőségeket a viszonteladóinknak és a végfelhasználóknak is,

utóbbiak közé tartoznak a mezőgazdasági gépekkel rendelkezők is. Tehát most már felveszünk új rendeléseket is. Az elsődleges folyamat továbbra is a már beérkezett rendelések kiszállítása. Aki olyan helyzetben van, hogy el tud menni az üzemanyagért, nem kell várnia, érte mehet a Mollal egyeztetett módon" – mondta az olajtársaság szóvívője, és jelezte: Magyarországon elegendő üzemanyag van, a Mol finomítói teljes kapacitással üzemelnek. Hatás a boltokban Az ATV arról készített összeállítást, milyen hatása lehet az üzemanyag drágulásának, illetve a hozzáférés nehezülésének az árakra. A beszerzett információk szerint a gazdáknak át kell hárítaniuk a gázolaj magasabb árát, további probléma, hogy az ellátási nehézségek miatt több helyen állnak az agrármunkák. A drága üzemanyag a gazdák 90 százalékát érinti. Az üzemanyagár ráadásul a gazdáknak csak az egyik nehézsége, a Nitrogénművek a műtrágya gyártásához szükséges földgáz drágulása miatt leállította a termelést. Az agrártárca szerint viszont van elég műtrágya.

