Ukrajnai háború: újabb csapás az európai autógyártóknak

A félvezetőhiány után újabb hiányjelenség ütötte fel a fejét az autóiparban. Elsősorban az európai gyártókat érinti a járművek alapvető alkotóelemeinek számító elektromos kábelelosztó egységek (kábelkorbács) hiánya, amelynek legjelentősebb beszállítói a háború sújtotta Ukrajnában vannak. A helyzet már most fennakadást okoz több hazai autógyártónál és beszállítónál, de várhatóan végig gyűrűzik majd az ellátási láncokon – írja a napi.hu.

Egy Magyarországon is aktív amerikai autóipari-beszállító Ukrajnában öt helyszínen működtet kábelkorbács-kötegeléssel és -gyártással foglalkozó üzemet. A cég illetékesei elmondták, hogy az ukrajnai gyáraikkal semmilyen kapcsolatuk nincsen: az üzemekben a telefont nem veszik fel, az e-mailekre nem válaszolnak, sőt jelenleg arról sincs információjuk, hogy egyáltalán állnak-e még a gyárak.

A 2010-es évek elejétől kezdve több nagy beszállító is a kelet-közép-európai régióból Ukrajnába telepítette át a kábelkorbács-termelést, mivel ezeket a nagy élőmunkaigényű és alacsony hozzáadott értéktartalmú termékeket ott olcsóbban lehet előállítani. A Lear Corporation Kárpátalján lévő kábelkorbács-üzemébe még bejárnak dolgozni az emberek, de a kijevi régióban már leálltak a gyárak. Alapanyagot nem tudnak kivinni és nincs késztermék sem, amit vissza lehetne hozni. A járműipari cégek jelenleg azon igyekeznek, hogy gyorsan kimenekítsék az országból a meglévő volument és áthelyezzék valahová Kelet-Európába, ahol van szabad üzemcsarnok és fel lehet állítani a sorokat, valamint találnak elég embert, akik a sorokon dolgozhatnak.

Egyes becslések szerint az Európában gyártott gépkocsik mintegy 30-40 százalékába Ukrajnában készült kábelelosztó egységet szerelnek be. A kábelköteghiány közvetett módon a teljes beszállítói láncot érinti, hiszen a kábelkorbácsok hiánya miatt az autógyártók nem tudják összerakni az autókat. Ha pedig kevesebb autó készül, akkor arányosan kevesebb megrendelést kapnak például a kipufogó-, sebességváltó- vagy autókárpitgyártók is.

Az európai autógyártók már érzékelik, hogy nem érkezik elegendő alkatrész: többek közt a Volkswagen és a BMW is hiányt szenved a kábelkötegekből, a termelés több nagy beszállítónál is akadozik. A VW tulajdonában lévő Porsche pedig már fel is függesztette a gyártást lipcsei üzemében, amelynek hatása Magyarországig elért. Az Audi hazai üzemében már megkongatták a vészharangot az alkatrészhiány miatt, míg a kecskeméti Mercedesnél léptek is: március végéig műszakcsökkentést rendeltek el.

A jelenlegi helyzet a háború kimenetelétől függ, de amennyiben elfogy a kábelkorbács, akkor nullára kell csökkenteni a volument, és a következő egy-másfél hónapban az európai járműipar több szereplője rákényszerülhet arra, hogy 2-3 hétre teljesen szüneteltesse a termelést.

A gyártók egy része jelenleg abban reménykedik, hogy képes lesz észak-afrikai és közép-amerikai beszállítókkal kiváltani az ukrán partnereket, mivel a tengerentúlon szintén jelentős a kábelkorbács-kötegelő, illetve gyártócégek száma. Magyarországon több helyen is – például a veszprémi Continentalnál – zajlik kábelkorbács-gyártás, de ezeknél a vállalatoknál még nem látszik, hogy a megrendelésekben változás történt volna.

Nyitókép: Nyikos Péter