Turizmus a háború árnyékában: hiányozni fog az oroszok költése

Kiss Róbert Richard szerint az orosz turisták hiánya – akár a számuk, akár a költési potenciáljuk miatt – valamennyi európai ország számára komoly idegenforgalmi veszteséget fog jelenteni. Nem beszélve Magyarországról, mely esetében – egy hagyományos esztendőben – Oroszország már ott szerepelt a top 10 küldőország között, valamint a japánok és a németek mellett az oroszok a legjobban költő turisták, akiknek most majd várhatóan „be kell érniük” Törökországgal, vagy a legkedveltebb délkelet-ázsiai célpontjukkal, Thaifölddel.

Az InfoRádió Világszám című műsorának szerkesztő-műsorvezetője megjegyezte: természetesen az orosz állampolgárok nincsenek kizárva az uniós célpontok látogatásából, így elképzelhető az érkezésük bizonyos számban, de nyilván nem akkora mértékben, mint amikor még a repülőjáratok sokasága kötötte össze Szentpétervárt vagy épp Moszkvát az EU városaival. Ez pedig nemcsak a turistáknak, hanem a légi cégeknek is komoly veszteséget jelent, valamint az utazási irodáknak is, köztük az európaiaknak is, amelyek Oroszországra specializálódtak – magyarázta a turisztikai szakértő.

Kiss Róbert Richard a magyarok utazásaival kapcsolatban azt mondta: a belföldi turizmus biztosan remek számokat fog produkálni, hiszen már most számos foglalás énekezett a hosszú hétvégékre, sőt, a nyári szezonra is. Láthatóan sokan bizonytalanok még, hogy a külföldi nyaralást hogyan, mikor tegyék, és ezért inkább egy-egy belföldi úti cél mellett döntenek. Ugyanakkor a horvátországi, az olaszországi és spanyolországi nyaralások, de akár az egyiptomi és tunéziai vakációk iránt is komoly az érdeklődés – tette hozzá. A szakma tehát egyáltalán nem borúlátó, hiszen a koronavírus-járvány után megnőtt az utazási kedv, „és ez a kedv, ha ki tudjuk fizetni, akkor felülírja azt a fajta szomorúságot, hogy többet kell majd költenünk – a romló forint miatt".

Nyitókép: MTI/Varga György