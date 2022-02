Pénteken valószínűleg bezárja benzinkútjait az ország nyugati részében hét töltőállomást üzemeltető Concordia-Trans Kft. – közölte a G7-tel Lencse Zsolt, a cég ügyvezetője. A vállalat azt követően döntött így, hogy a Mol péntektől jelentősen emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát. Egyes kisebb kutak a dízelért már eddigi is többet fizettek, mint amennyiért eladhatták, mostantól pedig a 95-ös benzinnel is ez lesz a helyzet.

A kiskereskedők, a töltőállomások egy nagykereskedőtől, legtöbbször a Moltól vásárolják a kútjaikon értékesített üzemanyagot. A nagykereskedelmi ár a termékáron kívül tartalmazza az üzemanyag-specifikus adók nagy részét – így az erre az összegre eső áfát és a jövedéki adót –, illetve a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek fizetendő literenként néhány forintos összeget is. A kiskereskedőnek ezen felül is vannak költségei: el kell juttatnia az üzemanyagot a saját kútjára, ki kell gazdálkodnia az alkalmazottai bérét, fizetnie kell az egyéb adókat, fedeznie kell a technikai előírások miatti kiadásokat, a fejlesztéseket, és ha van üzlet a kúton, akkor annak a költségeit is. Alapesetben ezt a nagykereskedelmi árra rakódó kiskereskedelmi árrésből fedeznék, de ez eltűnt.

A nagykereskedelmi ár a portál szerint jelenleg a gázolaj esetében 488, a 95-ös benzinnél pedig 476 forint, péntektől ezeken emelnek további öt, illetve nyolc forintot. A legkisebb szereplők a gázolajért valószínűleg már az elmúlt nagyjából két hétben kedvezménnyel csökkentett áron is többet fizethettek 480 forintnál.

Most már a nagyobb piaci szereplők is úgy vélik, ha tovább emelkedik az olajár, akkor tömegével csukhatnak be a kisebb kereskedők. Egri Gábor, a 21 kutat üzemeltető Envikút Kft. ügyvezető tulajdonosa szerint az árstoppal likvidálják a piac 25 százalékát kitevő fehér kutakat. A nagy láncok úgynevezett színes kútjai annyiban kedvezőbb helyzetben vannak, hogy az egyéb szolgáltatásokkal lehet keresztfinanszírozni az üzemanyag-értékesítés veszteségét.

