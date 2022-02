Emelés emelés hátán - Kényszerű bezárás fenyegeti a hazai kutak komoly részét

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szombat kora délutáni évértékelőjén bejelentette: három hónappal, május 15-ig megmarad a 95-ös benzinre és az „alap” dízelre vonatkozó 480 forint/literes maximum ár a kutakon. Az elszálló energiaárak miatt bevezetett magyarországi intézkedés első három hónapja február 15-én járt volna le.

Jelenleg nincs szó semmilyen kompenzációról, áfa- vagy jövedéki adó csökkentésről, a befagyasztott árakat a töltőállomás tulajdonosoknak kell valahogy megoldani, ami már most is komoly kihívást jelent, hiszen a gázolaj beszerzési ára február 4-e óta magasabb mint 480 forint – jegyzi meg a Holtankoljak.hu emlékeztetve arra is, hogy a héten a benzin esetében is van arra esély, hogy a beszerzési ár 480 forint fölé emelkedjen, hiszen a Brent típusú olaj ára 95 dolláron tanyázik jelenleg, ami a múlt hét elejéhez képest 2 százalékos emelkedést jelent.

A szakportál arra is kitér, hogy a múlt héten nem változtak a beszerzési árak az üzemanyagok tekintetében, pedig az olaj árának emelkedése miatt ez indokolt lett volna. Így összességében körülbelül 5 százaléknyi olajár emelkedés nem lett érvényesítve a hazai beszerzési árakban. Ha mindez még nem lenne elég, a forint sem tudta tartani magát a dollárral szemben.

„Összességében izgalmas hét elé nézünk” – fogalmaz a Holtankoljak.hu, miután bizonyosan emelkedni fognak az üzemanyag beszerzési árak, ami teljesen kiélezi a helyzetet a hazai üzemanyag piacon, a kutak tulajdonosaitól ugyanis nem várható el az, hogy folyamatosan veszteséggel értékesítsenek. Így a szakportál szerint számítani kell felhasználói oldalról arra, hogy jó esetben mennyiség korlátozások lesznek, de az sem kizárt, hogy kényszerűségből jelentős számban fognak kutak bezárni.

