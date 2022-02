Péntek délelőttre tüntetést szerveztek a Bács-Kiskun megyei Mélykúton a kacsa- és libatenyésztők képviselői az elmaradt állatjóléti támogatások miatt. A víziszárnyas-tenyésztő gazdák arra hívták fel a figyelmet, hogy a 2021 első negyedévére vonatkozó állatjóléti támogatásoknak mindössze 37,7 százalékát, míg a második negyedévet illető hozzájárulások 44 százalékát fizették ki.

Már csütörtökön lehetett tudni, hogy az épp amerikai úton tartózkodó Nagy István agrárminiszter útját megszakítva hazajön és leül velük tárgyalni.

A napi.hu tudósítása szerint a tüntetők legfontosabb követelése az volt, hogy az elmaradt állatjóléti támogatásokat fizessék ki, továbbá a hatósági árstophoz hasonlóan felvásárlási árstopot kértek, vagyis hogy a szakminisztérium határozzon meg a termelőknek, egy közösen megállapított, rögzített minimál-felvásárlási árat, amelynél alacsonyabban senki a magyar piacon ne vehesse meg a kacsát és a libát a termelőktől. "Ettől az egésztől tegyék függetlenné az állatjóléti támogatásokat, mert azok nem azért vannak, hogy a felvásárlók jól járjanak, hanem az azért, hogy a termelők, ha már nem kapnak milliárdos vissza nem térítendő támogatást, akkor tudjanak ebből fejleszteni, vagy szintet tartani" - mondta Szabó Bálint, a demonstrálók képviselője.

Ezen kívül közölték: az elmúlt időszakban eltűnt a termelők pénze, a különféle tagdíjakon keresztül beszedett összegek, ahogy eltűntek az állatjóléti támogatások 10 milliárdjai is. Követelik, hogy ezek sorsára derüljön fény. A Magyar Kacsa- és Libaszövetség vezetőségének elszámoltatását kérték.

Ilyen hangulatban kezdődött a tárgyalás délután egy órakor.

Forrás: Agrárminisztérium

Ezután az Agrárminisztérium közleményt adott ki, amely szerint a kormány egyszeri 1,9 milliárd forint forrást biztosít a kacsa- és libatartók számára Nagy István mélykúti bejelentése szerint. A tárca arra emlékeztetett, hogy a baromfitartók számára kiemelten fontos állatjóléti támogatásokra fordított költségvetési keretösszeg 2010 óta folyamatosan emelkedik és mára elérte a 12 milliárd forintot.

Ezt az összeget az utóbbi években rendszeresen kiegészítette a minisztérium az ágazat fejlődése miatt megnőtt támogatási igények minél magasabb fokú kielégítése érdekében. Ennek is köszönhető, hogy a 2021-ben az alapkerethez hozzáadott források egyharmada a kacsa- és libatartókhoz került - húzta alá a tárcavezető. A 2021-ben a már megemelt forrásokhoz képest is magasabb ágazati igény miatt most a kormányzat úgy döntött, hogy visszamenőleg kipótolja a kacsa- és libatartók számára az állatjóléti támogatásokat 1,9 milliárd forinttal - áll a közleményben.

A miniszter kiemelte, hogy gazdálkodói jelzések alapján az állatjóléti támogatásokat gyakran úgy építik be a felvásárlási árakba egyes piaci szereplők, hogy figyelmen kívül hagyják, ha végül megváltozik az állattartóknak kifizetett támogatás mértéke. Álláspontja szerint ez az eljárás alkalmas a termelői bizalom megingatására, ezért mindenképpen visszaszorítandó.

A miniszter elmondta még, hogy biztosítani kell a baromfiágazaton belüli egyensúlyt, amelyhez hozzájárul a források arányosabb elosztási rendje is. Emellett a tárca legkésőbb 2022 második felében új baromfi állatjóléti támogatás indítását tervezi a Vidékfejlesztési program keretében, évi 12 milliárd forint értékben

Mint a napi.hu cikkéből kiderül, lemondott a Baromfi Termék Tanács teljes vezetése és Csorbai Attila elnök; a tisztújításról is megállapodtak.

Nyitókép: Pelsoczy Csaba/Agrárminisztérium