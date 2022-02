Az ellátási lánc összeomlása fenyeget, állítják a fuvarozók

A koronavírus-járvány, a bizonytalan ellátás, a Brexit, a mobilitási csomag, az energiaválság, az elszabaduló üzemanyagárak, az infláció és a forintárfolyam csak néhány azok közül a jelenségek közül, melyek napjainkban jelentősen befolyásolják a közúti fuvarozás önköltségét. Ez alapvetően négy nagyobb kategóriára osztható, ebből a két legjelentősebb a mindenkori üzemanyagár és a személyi ráfordítások összessége.

Mivel az üzemanyagárak rekord mértékű 2021-es drágulása már havi szinten is eredményezhet költségváltozást a fuvardíj mértékében, és ha nincs kellő rugalmasság megbízói részről, akkor ezek nem érvényesíthetők a fuvardíjban - idézte a legnagyobb taglétszámú hazai közúti fuvarozói érdekképviselet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete álláspontját a napi.hu. Az üzemanyagárat a kormányzat 2021 végén ugyan maximalizálta, de ez átmeneti állapot, hosszú távra célszerű és érdemes egy indexálási rendszert alkalmazni a folyamatos utánkövetésre.

A szakértők szerint a fuvarozók másik legjelentősebb költségeleme a személyi ráfordítások összessége, ami a fuvartávok függvényében 25-32 százalékos részarányt képvisel a költségszerkezetben.

Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára azt közölte, hogy

800 ezer forint nettó alatt nehéz megbízható, gyakorlott kamionsofőrt találni. Hatalmas a fluktuáció, a gépkocsivezetők a legapróbb probléma miatt is könnyen váltanak,

mert rengeteg a meghirdetett állás. Emellett kiöregszenek a munkavállalók és a fiatalok nem jönnek olyan ütemben, ahogy az kielégítő lenne.

Sok olyan vállalkozásról tudni, ahol akár 5-10 kamion is áll a telephelyen, mert nincs, aki vezesse őket. Hiányzik a szakképzés is. Ismerni kell a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó igen bonyolult szabályozást, és mire valaki felveszi a ritmust, eltelhet akár fél év is - írta a lap.

A NIT Hungary szerint az ellátási lánc összeomlása fenyeget.

Nyitókép: sculpies/Getty Images