Új megoldás hódít itthon a bankkártyás fizetéseknél

A lakosság digitális banki szolgáltatások iránti fogékonysága megmaradt az idei harmadik negyedévben is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss pénzforgalmi adatai szerint. A hazai pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák száma 2021 harmadik negyedévének a végén kevéssel 10,5 millió felett alakult, az elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számlák száma csaknem 60 ezerrel nőtt, és először haladta meg a 6,8 milliót – írja a napi.hu.

Az interneten hozzáférhető számlák aránya fokozatos növekedés következtében 2021 harmadik negyedévének a végén már meghaladta a 80 százalékot.

A bankkártyák száma stagnál, a hazai kibocsátású fizetési kártyák száma továbbra is 9,8 millió körül alakult. Ugyanakkor – a digitalizációs folyamatok gyorsulásával –

a mobiltárcába regisztrált kártyák száma nagyon gyorsan nőt, az előző negyedév végéhez képest közel 24 százalékkal emelkedett, és szeptember végén már meghaladta az 1,1 milliót.

A nagybankok közül mindegyiknél elérhető már az Apple Pay, és egyre több hitelintézet vezeti be a Google Pay szolgáltatást is, amelyet az androidos telefonokon lehet használni. Azon kártyák száma, amelyekkel történt vásárlási tranzakció az időszak során, meghaladta a 6,6 milliót, ami több, mint 110 ezer darabbal múlja felül az eddigi maximumot.

2021. január 1. óta minden online pénztárgéppel rendelkező kereskedőnek kötelező az elektronikus fizetés biztosítása, de ez nem jelent kötelező bankkártya-elfogadást is. Ennek ellenére a kártyaelfogadás is gyors ütemben növekedett a harmadik negyedévben. A fizikai kereskedői elfogadóhelyek száma több, mint 4 százalékkal bővült és megközelítette a 156 ezret, az internetes elfogadóhelyek tekintetében pedig közel 17 százalékos növekedés történt, így a számuk már majdnem elérte a 33 ezret 2021 harmadik negyedévének a végén. A fizikai kereskedői elfogadóhelyek számának növekedésével párhuzamosan az ott üzemelő POS-terminálok száma is közel 5 százalékkal emelkedett, meghaladva a 236 ezret.

Egyre többen fizetnek a mobiljukkal vagy az órájukkal. A hazai kibocsátású kártyákkal lebonyolított mobiltárcás vásárlási tranzakciók darabszáma és értéke is több mint 110 százalékkal nőtt egy év alatt. 2021 harmadik negyedévében az összes vásárlási tranzakció számának közel 11, értékének pedig több, mint 7 százalékát már mobillal vagy karórával rendezték.

A készpénzhasználat ugyanakkor nem csökkent. A hazai készpénzfelvételek értékében 5 százalékot meghaladó a növekedést mért az MNB a megelőző év azonos időszakához képest, bár darabszámban újabb 4 százalékos csökkenés történt. Ráadásul tovább nyílt az olló a kártyás vásárlások (2,5 ezer milliárd forint) és a készpénzfelvételek értéke között (2,2 ezer milliárd forint). Az egy készpénzfelvételre jutó érték viszont növekszik, már tartósan 90 ezer forint felett alakul.

2021 harmadik negyedévében a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések száma kevéssel 15 ezer felett alakult, ami 24 százalékot meghaladó csökkenés a megelőző év azonos időszakához képest. Az okozott kár értéke megközelítette az 503 millió forintot.

Nyitókép: jacoblund/Getty Images