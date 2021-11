Az üveghiány veszélyezteti az ünnepi időszak koccintásait

A szállítmányozás terén kialakult késedelmek mellett a munkaerőhiány és a megnövekedett árak is kihívások elé állítják az iparág képviselőit. Tequila, vodka vagy whisky: most egyre megy, az iparág összes szereplőjét érintheti a probléma.

"Néhány nagy szeszfőző annak ellenére, hogy többéves szerződése van több millió palackra, bizonyos esetekben azt tapasztalja, hogy választania kell, melyik palackméretet kapja meg" – mondta David Ozgo, az amerikai Szeszesitalok Tanácsának vezető közgazdásza a CNBC-nek. Ez végső soron még szűkebb kínálathoz vezethet a kisebb térfogatú palackokból, mivel a hangsúly valószínűleg a népszerűbb méretekre, a 750 milliliteresre és az 1,75 literesre helyeződik.

Rövid távon egyes fogyasztóknak valószínűleg több erőfeszítést kell majd tenniük, hogy megtalálják kedvenc italukat.

A Castle & Key főzde vezetője, Jessica Patterson szerint már eleve jelentős hátrányban voltak amiatt, hogy az Egyesült Királyságban található beszállítójuk teljesen le kellett, hogy álljon a pandémia miatt. Ezt követően hiába indult újra a termelés, az ellátási lánc problémái miatt az addig használt vízi szállítási módról át kellett térniük légi szállításra. A pandémia alatt a vízi szállítás ára megháromszorozódott. Azóta ők inkább beszállítót váltottak és a mexikói Guadalajarából hozatnak üveget, onnan ugyanis vasúton is eljuthat hozzájuk az.

Mindezen túl most már nem hat hónapra, hanem két évre előre adnak le rendelést. Gyártási költségeik nőttek, de ezeket nem tudják és nem is akarják most a fogyasztókra hárítani. Az átállás óta ellátásuk folyamatosan.

A New York-i székhelyű Waterloo Containers is megemelte az importált üveg árait ügyfelei számára. Készletük 90 százaléka az országon belülről származik, ezek ára kisebb mértékben emelkedett, mint a behozott üvegé. Készletük kis mértékben csökkent az elmúlt fél évben, miközben a megrendelések száma megduplázódott. Ez kihívások elé állította a céget, amely azt mondja, vannak olyan országrészek Amerikában, ahova az elmúlt évben több üveget szállítottak, mint az azt megelőző két évtizedben

Az Egyesült Államokban a felhasznált üveg 60-70 százaléka kínai.

A behozott üveg mennyiségére ebből kifolyólag erősen hatott a pandémia, és a probléma velünk is marad még jó sokáig. Becslések szerint egy-két évbe is telhet, mire visszaáll a megszokott állapot.

Nyitókép: Pixabay