A versenyszférában lesz, ahol szóba sem jöhet a béremelés, sőt!

Mint ismert, jövő januártól a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra nő. Az emelés körülbelül egymillió munkavállalót érint közvetlenül, de a minimum fölött keresőkre is kihatással bír, miután felfelé nyomja a béreket, tehát ott is béremelésre lehet számítani, még ha szerényebb mértékbe is – vélekedett Rolek Ferenc. Az MGYOSZ alelnöke hozzátette: az emelést emellett a munkaerőpiac is indukálja, hiszen a munkaerőhiány egyre jelentősebb, és minden vállalkozás igyekszik megtartani minél jobb bérekkel az embereket.

Ugyanakkor a másik oldalon ott van, hogy a járványhelyzet eltérően hatott a cégekre, és bár a magyar gazdaság jelenleg jól teljesít, a társaságok többsége pedig növekedést tapasztal, nincs ez így minden iparágban, illetve vállalatnál egyformán. Tehát nagyon különböző helyzetben vannak az érintettek, hogy milyen béremelést tudnak megengedni maguknak. „Ezért nagyon nagy szórás várható 2022-ben” – fogalmazott Rolek Ferenc.

Az alelnök emlékeztetett, miközben egyes iparágak túlszárnyalják a magyar gazdaság 7 százalékos növekedését, addig a turistákra alapozó iparágak, mondjuk a szállodák és a velük kapcsolatban álló éttermek, rendezvényszervezők a túlélésért küzdenek, és

szinte semmilyen béremelésre nem képesek, legfeljebb a minimálisra, esetükben a tét, hogy megmaradjanak.

De a multik beszállítóinak a mozgástere sem nagy a több éves szerződéseikkel és rögzített áraikkal, vagyis esetükben a két számjegyű béremelés szinte elképzelhetetlen, tudniillik nincsen miből.

Rolek Ferenc egyetértett azzal, hogy az egyenlőtlenségek miatt tovább súlyosbodhat például a munkaerőhiány azokban az ágazatokban, ahol már eleve megsínylették a Covidot. Tehát ugyanúgy, ahogyan eddig is, valószínűleg

bizonyos ágazatokat kiemelten kell majd kezelni, külön állami támogatásban részesítve őket.

Az alelnök szerint tehát számukra nem elegendő a 4 százalékos járulékcsökkentés, amivel a költségvetés támogatta a jelentős minimálbéremelést. „Mindenképpen ki kell majd emelni ágazatok, ahol további támogatásra lesz szükség” – hangsúlyozta.

Nyitókép: ArtRachen01/Getty Images