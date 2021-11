Ennyit tervezünk költeni idén karácsonyi ajándékokra

A Telenor megbízásából az Impetus Research által készített, nemre, korra, településtípusra és régióra nézve reprezentatív országos kutatás alapján a magyarok többsége a pandémia kezdete óta árérzékenyebb lett, 35 százalékuk pedig többet vásárol online. Ugyanakkor tavalyhoz képest 64 százalékról 71 százalékra emelkedett azoknak az aránya, akik nagyjából ugyanannyit vagy többet fognak karácsonyi ajándékra költeni, mintha nem lenne járványhelyzet. A becsült átlagos költés idén 59 ezer forintnak felel meg, ami némi növekedést jelent a tavalyi 55 ezerhez képest.

Az ajándékozásra ebben az évben is időben felkészülünk: a kitöltők több mint fele már novemberben vagy előtte elkezdte a vásárlást, és tavalyhoz képest némileg nőtt a bizalom az üzletben történő vásárlás iránt; idén valamivel többen terveznek így is, vagy nagyobb részt ilyen módon is vásárolni (52 százalék vs. 47 százalék). Online beszerzésnél a többség igyekszik korábban megrendelni az ajándékot, mert fél, hogy a kiszállításban lehetnek fennakadások. Bár 44 százalék figyeli a karácsonyi akciókat, ajánlatokat, a klasszikusan az adventi bevásárláshoz kapcsolódó Black Friday-nek csak 20 százalék tulajdonít fontos szerepet – olvasható a Telenor sajtóközleményében.

A legnépszerűbb karácsonyi ajándékok közé továbbra is a ruhák (50 százalék), elektronikai cikkek, kiegészítők (46 százalék) és a játékok (42 százalék) tartoznak, a tárgyi ajándékokat pedig az utalványok (25 százalék) és az élmények (13 százalék) vagy utazások (8 százalék) követik. Elektronikai cikkek közül a válaszadók leggyakrabban fejhallgatót/fülhallgatót (22 százalék), okostelefont (20 százalék), telefontokot vagy kijelzővédő fóliát (16 százalék) vásárolnak karácsonyra, okosórával pedig 15 százalék tervez.

Mobilkommunikációs eszközt – mobilt, tabletet, okosórát – főként a párjuknak (43 százalék) vagy gyermeküknek (41 százalék) ajándékoznak a magyarok, és kétszer többen terveznek ilyet vásárolni a szüleiknek (24 százalék), mint saját maguknak (12 százalék). A mobileszközt ajándékozni tervezők negyede fontolgatja, hogy esetleg új előfizetéssel veszi meg a mobilját, amit többségük az elérhető akciós ajánlatoktól tesz függővé.

Telefonálunk, ha nem tudunk találkozni

A kutatás alapján 10-ből 4 magyar úgy érzi, hogy a mindennapokban kevesebb időt tud szánni a szeretteivel való kapcsolattartásra, mint szeretné. A válaszadók háromnegyede legalább hetente egyszer sort kerít egy mélyebb beszélgetésre a közvetlen családtagokkal, viszont csak negyedük társalog ilyenekről napi szinten. A tartalmas beszélgetésekre leginkább a személyes találkozások szolgálnak (82 százalék), de a kitöltők több mint fele gyakran választja a mobiltelefont (61 százalék), és meglepően sokan (53 százalék) a chates üzenetváltást is megfelelő csatornának tartja ehhez.

A magyarok közel fele (45 százalék) karácsonykor tervezi bepótolni az év közben elmaradt találkozásokat, beszélgetéseket. A kérdőívet kitöltők 47 százaléka idén szűk családi körben, 44 százalék pedig szélesebb rokoni körrel tölti a karácsonyt. Az elmúlt évhez képest már kevésbé befolyásolja az ünneplést a járványügyi helyzet: míg tavaly 44 százalék mondta, hogy – főként a koronavírus miatt – valószínűleg kevesebb emberrel fog találkozni, mint az előző évben, idén már csak 11 százalék válaszolt így. Akik a pandémia miatt kevesebb találkozást terveznek az ünnepek alatt, azok főleg az idősebb, nem velük közös háztartásban élő rokonaikat féltik.

A kutatás 1000 fő megkérdezésével zajlott 2021. október 26. és november 3. között. A minta reprezentatív a 18–69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus alapján – zárul a mobilszolgáltató közleménye.

