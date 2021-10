Együttes erővel támad a papíripar két ellensége

Két hatás, a világjárvány és a műanyag termékek betiltása egyszerre "ütötte" a papíripart; a G7.hu összeállításából kiderül, az ágazat cégei már tavasszal soha nem látott áremelkedésre panaszkodtak, mostanra azonban számos alapanyagból és köztes termékből az ellátás is akadozik.

Több szalvéta már most hiányzik a boltok polcairól, és vécépapírból is szűkül a kínálat, ahogy papírzacskóból és papírcímkéből is kevesebb elérhető, ugyanígy nehezebben kötnek könyveket keményebb papírba.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség - széles körű szakmai konzultációt követően - október 14-én megkongatta a vészharangot "magyarországi nyomdai felhasználású papíralapanyag-ellátási nehézségeivel" kapcsolatban.

Az összetevők közül az egyik legnagyobb baj a cellulóz ára: a tavaly őszi mélyponthoz képest fél év alatt több mint 40 százalékot drágult. A trend pedig azóta annyit változott, hogy lassult a növekedés üteme, de szeptemberben már így is minden korábbi csúcs megdőlt. Ezt követte a mennyiségi hiány.

