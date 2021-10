Még több mikrochip kell, most már bármi áron…

A világ autóit, okostelefonjait és háztartási eszközeit működtető, alapvető chipek beszállításában központi szerepet játszó malajziai cégek vezetői azt mondják, nagy nevű vásárlóik hosszú távú megállapodások reményében zörgetnek ajtóikon, és hajlandók magasabb összegeket is kifizetni.

A gyártók a Reuters cikke szerint most ugyanis sietnek feltölteni a világjárvány miatti korlátozások alatt elfogyott készleteiket: főként az autógyártók, amelyek korábban a gyenge keresletre számítva lemondták megrendeléseiket. A chiphiány mostanra megakasztotta termelésüket, illetve még mindig zavarja az ellátási láncokat, miközben a fogyasztói kereslet a korlátozások globális enyhülésével párhuzamosan növekszik.

Vigyázni kell a vírussal

A malajziai chipösszeszerelő ipar, amely a több mint 20 milliárd dollár értékű globális kereskedelem bő tizedét adja, arra figyelmeztet, hogy a helyzet, amelyet súlyosbít az alapvető chipgyártás évek óta tartó alulfinanszírozása a csúcskategóriás félvezetőket előnyben részesítésével párhuzamosan, legalább két évig fog tartani.

Nehéz felfuttatni a termelést úgy, hogy közben vigyázni kell arra, ne alakuljanak ki koronavírusgócok a gyárakban.

John Chia, az Unisem chipgyár elnöke ugyanakkor at mondja, a hiány akkora, hogy egyenesen hozzá fordulnak ügyfeleik vezérigazgatói. Márkákat nem említett, de olyan cégeknek szállítanak be, mint például az Apple. Az Unisem csengdui üzemének egész jövő éves gyártókapacitása le van már kötve.

Norma lett a hosszú távú szerződés

Az iparágat már a járvány előtt is 23 milliárd dolláros összértékűnek becsülték, de 2022-re ez 30 milliárd dollárra nőhet. A piacot Tajvan uralja ötvenszázalékos részesedéssel, utána következik Kína, az USA, majd Malajzia. A Toyotát, a Fordot és a General Motorst is kiszolgálják az országból.

Wong Siew Hai, a Malajziai Félvezetőipari Szövetség elnöke arra figyelmeztet, hogy

a hiány valószínűleg évekig fog tartani.

Wong szerint egyes ügyfelek többet rendelnek, mint amennyire szükségük van, hogy leköthessék a készleteket, miközben az egy és három év közötti hosszú távú szerződések már új iparági normává váltak.

"Ahhoz, hogy a kapacitás megfeleljen a keresletnek, két-három évre lesz szükség" – mondta Wong a Reutersnak.

Óvatosan működnek és bővítenek

A nagy gyártók, mint az Unisem, igyekeznek kapacitásukon bővíteni, de jelenleg is csak 80 százalékos szinten van gyártásuk annak érdekében, hogy ne törjön ki járvány gyáraikban. Ipohban található gyárukat június óta kétszer be kellett már zárniuk, mostanra dolgozóik átoltottsága 98 százalékos az üzemben. Más gyártók is hasonló óvintézkedéseket léptettek életbe.

A befektetők és az elemzők szerint a hiány az autóiparban széles körben használt, egy dollárnál olcsóbb, régebbi generációs chipek előállítására szolgáló technológiába való túl alacsony befektetés gyümölcse is, mivel az olyan nagyágyúk, mint a Samsung, milliárdokat fektettek a nagyobb teljesítményű, csúcskategóriás chipek kifejlesztésébe, miközben hirtelen épp ezek a chipek nyújtanak extra profitot.

Ebben a környezetben az Unisem annak ellenére is új üzemeket épít, hogy azok 12-15 hónap múlva kezdhetnek csak gyártani.

És mindemellett óvatos: ügyfeleiknek előírják, legalább az előrejelzett volumen hetven százalékát rendeljék is meg és fizessék ki.

Nyitókép: Pexels