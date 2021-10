Falja a magyar a luxuslakásokat - de mit jelent maga a szó?

Sokmilliós négyzetméterár, egyedi árképzés és fokozódó kereslet jellemzi a luxuslakások piacát, ahol már milliárdos ügyletek születésére is van példa - írta a Világgazdaság.

A lap hétfői számában Szeder Krisztina, a Duna House Prime ingatlanszakértője elmondta, hogy a luxuslakáspiac régen túllépett az egymillió forintos négyzetméterár-küszöbön, a két-hárommilliós mellett újabban négy-ötmillió forintra árazzák az építők a felső kategóriás lakóingatlanok négyzetméterenkénti árát.

Piaci szakértők szerint nehéz pontos, illetve jellemző négyzetméterárakat meghatározni, mert az

egyedi árképzés terjedt el,

a hívószó pedig leginkább a különleges adottság és a csúcsminőség. Kimagasló jelentőségű a vásárlók által elvárt műszaki tartalom, a kilencvenes évek eleje óta e téren is átalakult a luxuskategória fogalma.

A szakértő tapasztalatai szerint már szinte nélkülözhetetlen az okosotthon-technológia, amellyel akár távolról is teljesen vezérelhető és felügyelhető a hőszabályozás, a kamera- és riasztórendszer. Kiemelkedően fontos a hőtechnika: normál ingatlanoknál is elterjedtek a hőszivattyús hűtés-fűtési rendszerek, még inkább a luxusingatlanoknál, a hagyományos klímaberendezést pedig a mennyezet- és falhűtés váltja fel.

Az örök panoráma és a tágas belső terek, a saját fürdőszobás hálószobák iránti igény mellett a járvány nyomán megjelent a tágas külső területre, a minél nagyobb kertre vonatkozó elvárás.

Viszont a lokációt a korábbinál rugalmasabban értelmezik a vevők, akik megfelelő ingatlant keresnek, bárhol legyen is. Mindennapos lakhatásra akár a Balatonnál is vásárolnak, a Fertő tó is egyre népszerűbb, és új sláger lehet a Tisza-tó, de ott még szűkös a megfelelő kínálat.

Nyitókép: Pixabay.com