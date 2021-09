Lélektani határt léphet át a bruttó átlagbér 2022-ben

Az idei és a jövő évi béremelkedések hatására 2022 második vagy harmadik negyedévében elérheti a bruttó 500 ezer forintot az átlagfizetés Magyarországon - írja hétfői számában a Világgazdaság Varga Zoltánra, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzőjére hivatkozva.

A szakember szerint már idén is megközelíthetik a félmilliós szintet a hazai keresetek, a november-decemberi időszakban esedékes béren kívül juttatásokkal együtt az átlagfizetések az év végén átmenetileg bruttó 490 ezer forint körül alakulhatnak.

A nem rendszeres kereseti elemek az évnek ebben a szakaszában általában erőteljesen megdobják a fizetéseket. Tavaly decemberben is így történt, akkor 449 ezer forintig emelkedtek, ami több mint 40 ezer forinttal volt magasabb az éves átlagnál.

Júniusban 436 ezer forint volt a nemzetgazdasági átlag.

A statisztikai hivatal adatai szerint több nemzetgazdasági ágban, mint a pénzügyi szolgáltatások területén, az IT-szektorban vagy a villamosenergia-iparban, már tavaly is félmillió forint feletti fizetésekkel lehetett találkozni. Idén a legjobban fizetett területek közé felzárkózhat az egészségügy is, az év elején indított bérfejlesztési programnak köszönhetően. Az autóiparban eközben már egymillió forint körül is keresnek a mérnökök.

Ugyanakkor országosan továbbra is óriási különbségek vannak a fizetésekben: a fővárosban tavaly kétszer annyit lehetett keresni, mint az egyik legszegényebbnek számító Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

