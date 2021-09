Befektetési és hitelfelvételi tanácsok infláció idejére

Mindig abban kell gondolkodni, hogy kinek milyen kockázati étvágya van, illetve milyen időhorizontra szeretné-e pénzét betenni – mondta az InfoRádióban Horváth István, a Sberbank treasury vezetője. Mint fogalmazott, lakossági befektetőknek különösen széles a paletta, sokféle állampapír van, és vannak kockázatosabb befektetések, részvényeket, árupiaci termékek, ezeknek mindenféle változata.

Aki minél kisebb kockázattal minél magasabb hozamot szeretne elérni, azoknak ajánlott a lakossági állampapír. Ebből nagyon sokfajta van, "a szuper állampapír most nem annyira szuper", mert sávosan kamatozik és ötéves futamidő alatt megy föl a kamata hat százalékra, a várható hozam öt százalék körül volt, és most az infláció is 5 százalék körül van.

"Két százalék körüli a kamatot várunk az év végére , de nem biztos, hogy itt lesz a vége, nagyban függ majd a külső folyamatoktól. Vélhetően a jegybanknak tovább kell a jövő évben is szigorítani" – mondta Horváth István.

A szakértő elmondta, sokféle termék van, egy-, három- és ötéves prémium állampapírok, szerinte mindenképpen jó, ha valaki inflációhoz kötött kötvényt vásárol, mert ez egy kis csúszással leköveti az inflációt és afölött prémiumot fizet. Sőt, van a prémium euró magyar állampapírt, amely az eurózóna inflációja fölött fizet felárat.

A nagyobb kockázatú termékeknél most a pénzbőség hajtja a részvénypiacokat, a válságot a részvénypiacok jól átvészelték, és újra megtalálták az árupiaci termékeket is. "A chipekbe különböző ipari nemesfémek kellenek, ezek például száguldanak, vagy az energiahordozók, például a földgáz ára felment az elmúlt 8-9 hónapban. Illetve a felhőszolgáltatás, az informatikai szolgáltatás kínáló cégek is száguldanak" – mondta.

A hitelfelvételben is érdemes gondolkodni magasabb pénzromlás idején. "Ha az embernek relatíve biztos a bevételi forrása, akkor érdemes lehet eladósodni, mert ha a bevétel legalább részben követi az inflációt, akkor az infláció az egy jó nagy darabot ki tud hasítani a felvett adósságból" – mondta a Sberbank treasury vezetője.

