Az e-áfabevallásokra történő felkészülés nemcsak az adózóknak, hanem az adóhatóságnak is a tervezettnél hosszabb időt igényel. A halasztásban valószínűleg az is közrejátszott, hogy a tervek szerint legkésőbb a nyár végéig egy régóta várt funkció lép működésbe a NAV online számla-adatszolgáltatás rendszerében, amely lehetővé teszi majd, hogy az online pénztárgépek adatai is bekerüljenek a számlaadatok közé, és így a bevallástervezetekbe – írja a Portfolio.

A tervezetek még egy ideig így sem lesznek teljesek. A termékimporthoz, az EU-s termékbeszerzésekhez, illetve a fordított adózású ügyletekhez kapcsolódó áfa ugyanis várhatóan csak a 2022-ben lesz elérhető az áfabevallás-tervezetekben

A tervek szerint a bevallástervezetek a bevallási időszakot követő hónap 12. napjától lesznek elérhetőek. A csúszás miatt tehát az áfaalanyoknak 2021. augusztus helyett november 12. és 20. között lesz először lehetőségük arra, hogy nem a szokásos módon, hanem a tervezet módosításával, kiegészítésével, elfogadásával és benyújtásával teljesítsék a bevallási kötelezettségüket. A jelenlegi információk alapján a tervezeteket ténylegesen jóvá kell majd hagyni, nem válnak 20-án automatikusan elfogadottá.

Továbbra is lehetőség lesz a bevallásokat a „hagyományos” módon benyújtani. A bevallástervezetek jellemzően inkább a kisebb cégeknek fognak érdemi adminisztrációs könnyítést jelenteni, a nagy forgalmú, összetett tevékenységű nagyvállalatoknak valószínűleg továbbra is egyszerűbb lesz az eddigi formában teljesíteni az áfabevallási kötelezettségeiket.

Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt