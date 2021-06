A tőzsdei bevezetés kapujában az MVM

Az MVM a harmadik magyar hátterű, illetve az első a teljes egészében állami tulajdonú vállalatok közül, amelyet a nemzetközi tőkepiacok által is elfogadott nagy nemzetközi intézetek minősítettek – mondta Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a hitelminősítői döntésről rendezett sajtótájékoztatón.

"Az MVM 2010 óta tartó munkája nemcsak azt bizonyítja, hogy az állam is lehet jó gazda, hanem azt is, hogy stratégiai vízióval, tudatos építkezéssel, valamint elkötelezett menedzsmenttel és munkavállalókkal egy állami vállalat is képes felküzdeni magát a legnagyobbak, az úgynevezett blue chipek közé."

A miniszter jelezte, a regionális szinten is egyre meghatározóbb MVM Magyarország negyedik, Közép-Európa 13. legnagyobb vállalata 6,1 millió ügyféllel és több mint 100 tagvállalattal. A cég az elmúlt években 750 milliárd forint hozzáadott értékkel járult hozzá a magyar gazdaság fejlesztéséhez. 2010 óta megháromszorozta árbevételét, majdnem megnégyszerezte mérlegfőösszegét, megduplázta munkavállalói számát, és jelenleg 18 országban van jelen.

"Most pedig itt áll a tőzsdeképesség kapujában. Ennek a tőzsdére lépésnek komoly felkészülési időszaka van és a részvényparketten való megjelenés komoly feltételeket támaszt a cégekkel szemben. Ám tudniuk kell, hogy a tőzsdeképesség nem az MVM privatizációját jelenti, ez egy téves feltételezés. Az MVM-csoport további bel- és külföldi növekedést tervez, amelynek egyik mérföldköve a tőzsdepiaci érettség."

Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a cég terveihez, a további növekedéshez szükséges tőkebevonás szempontjából fontos a nemzetközi minősítés megszerzése. Ez ugyanis az egyik feltétele a források diverzifikálásának, vagyis a nemzetközi kötvény- és tőkepiaci megjelenésnek, illetve a lehető legkedvezőbb kamatozású hitelek elérésének.

"Az MVM-csoport tisztán piaci alapokon finanszírozza magát, körülbelül 1200 milliárd forintnyi hitellel és egyéb, hitellel egyenértékes instrumentumokkal rendelkezik, tehát nem a költségvetésből finanszíroz, hanem a költségvetésbe befizető módon jár el."

Az MVM a közeljövőben forint és euró alapú kötvénykibocsátásokat tervez – tette hozzá Kóbor György, aki jelezte, a cég a tervek szerint decemberre készíti el a tőzsdeképességi jelentését. Az elnök-vezérigazgató a cég papírjainak tőzsdei bevezetéséről az InfoRádió kérdésére válaszolva jelezte, nincs céldátum.

"A mi dolgunk MVM-ként az, hogy egy olyan jelentést tegyünk le a tulajdonos asztalára, ami alapján döntést tudjon hozni – bármikor is legyen ez –, és nyugodt szívvel tőzsdére tudjunk menni. Emlékeztetőül: új részvények kibocsátására számítunk, tehát finanszírozási forrásbevonás történik – ez nagyon fontos, hiszen nem a meglévő részvényekből adunk el, hanem új részvényeket vonunk be. Ezzel gyakorlatilag tovább diverzifikáljuk a tőkeszerkezetet."

Az elnök-vezérigazgató hozzátette: várhatóan a részvények értékelése kapcsán átértékelődik az állami vagyon is, vélhetően pozitívabb irányba.

Kóbor György a tervek között említette sok más mellett a cég hazai megújulóenergia-portfóliójának bővítését, a Mátrai erőmű átalakításához szükséges munkálatok megkezdését, két gázos erőmű építését, a nemzetközi jelenlét megerősítését és a hálózati rekonstrukciós programot.

A tulajdonos magyar államot képviselő Mager Andrea miniszter az InfoRádió kérdésre hozzátette, az MVM csoport terjeszkedésének finanszírozási igénye határozza meg a további forrásbevonások módját és ütemét.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás