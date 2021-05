Tényleg megugrott az infláció - íme a friss KSH-adatok

Márciusban még 3,7 százalékos volt az infláció.

Utoljára 2012 decemberében volt 5 százalék az infláció. Elemzők 4,9 százalékos inflációt vártak áprilisra.

A járműüzemanyagok ára 39,2 százalékkal magasabb lett, annak ellenére is, hogy az előző hónaphoz képest 1,2 százalékkal mérséklődött.

A dohánytermékek jövedéki adója április 1-jén tovább emelkedett, ami a termékcsoport árának 3,7 százalékos növekedését eredményezte márciushoz viszonyítva és 20,1 százalékkal emelte egy év alatt.

A szeszesitalok 3,0 százalékos áremelkedésével együtt a termékcsoport árszintje 12,2 százalékkal volt magasabb a tavaly áprilisinál.

Új számítási modell A maginfláció 3,1 százalékos volt, de ez éppen áprilistól a KSH új módszertana szerint nem tartalmazza a szeszesitalok és dohánytermékek árváltozását, ezzel a korábbi 73 százalék helyett a teljes fogyasztói kosár 63 százalékát fedi le. A márciusi maginfláció 3,9 százalékos volt.

Az élelmiszerek ára 2,4 százalékkal emelkedett, a drágulás üteme tovább csökkent a márciusi 2,7 százalékról, amiben az egy évvel korábbi 8,7 százalékos magas bázisnak is szerepe lehetett.

Ezen belül azonban

az étolaj ára 22,8 százalékkal,

a büféáruké 7,8,

a rizsé 7,7,

a margariné 7,5,

a liszté 7,4,

a száraztésztáé 6,8 százalékkal nőtt.

A friss gyümölcsök éves áremelkedése a márciusi 12,3 százalékról 6,5 százalékosra fékeződött. A sertéshús ára 6,9 százalékkal, a párizsi és kolbász ára 1,6, a sajté 1,2 százalékkal csökkent.

A tartós fogyasztási cikkekért 3,4 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül

az új személygépkocsik 10,4 százalékkal drágultak, ami mérsékeltebb, de további növekedés az előző havi 11,4 százalék után.

A ruházati termékek 0,2 százalékkal olcsóbbak voltak, mint tavaly áprilisban.

A szolgáltatások éves áremelkedése a márciusi 1,3 százalékosról 2,0 százalékosra nőtt. A postai szolgáltatások továbbra is 7,0 százalékkal voltak drágábbak az egy évvel korábbinál, a telefon és internet szolgáltatási tarifák 3,0 százalékkal csökkentek. Magasabb a vártnál Az 5,1%-os infláció magasnak számít, meghaladja a Portfolio által megkérdezett elemzők 4,9%-os konszenzusát. A portál emlékeztet : az előző hónapokban 2,7 és 3,7% között mozgott az árindex. A növekvő trend egyértelműen megfigyelhető volt az elmúlt egy-két hónapban is, a kifejezetten erős növekedést azonban áprilisban láthattuk. Ahogy az Infostart is megírta , az MNB átmenetiként tervez a magasabb inflációval, elemzők szerint viszont hosszabb időre is kitarthat az áremelkedés.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt