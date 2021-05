"Sok fontos nyersanyag van, olaj- és földgázipari, mezőgazdasági és bányaipari termékek, és több közülük jócskán megdrágult. Ilyen például a faanyagé, amely már jelentkezett is az építőiparban, de a palládium és a platina is drágult, amelyekből az autók alkatrészei készülnek. Az etanol árfolyama is megemelkedett, ezt az üzemanyagokban adalékként használják, illetve oldószerként a vegyiparban. Jelentősen drágult az olaj is, az év eleje óta 30 százalékot, és ez már csak azért is fontos, mert az olaj az egyik legszélesebb körben használt nyersanyag" - sorolta hosszan az InfoRádióban Szemán Ákos, a Portfolio elemzője.

Kiemelte még a sertéshús árának emelkedését is, de aláhúzta, a kukorica és a repce ára is nagyot emelkedett.

A folyamatok együtt állnak össze egy úgynevezett szuperciklussá, amely "fogyasztói, felhasználói szempontból nem egy kedvező jelenség".

"Maga a szuperciklus kicsit egzotikus kifejezés; igazából arról van szó, hogy a legtöbb árupiaci termék ára majdhogynem párhuzamosan emelkedik, szuperciklussá akkor válik a folyamat, ha tartós marad az emelkedés, akár több éves is" - magyarázta Szemán Ákos. Hozzátette, a tartós emelkedés után biztosan jön majd egy csúcs, amely után ereszkedés következhet.

Az előző szuperciklus az 1990-es évek végén kezdődött, és alapvetően az indította el, hogy Kínában és a fejlődő országokban egy nagyon nagy gazdasági robbanás történt. Ez nagyjából a 2008-as válságig tartott, onnantól lefelé mentek a nyersanyagárak - Szemán Ákos szerint "nagyjából mostanáig".

"A mostani áremelkedések mögött részben a koronavírus-járvány áll,

egyszerre álltak le az ellátási láncok,

például nem feltétlenül tudtak bányászni, csökkent a kitermelés.

Azt, hogy már most benne vagyunk-e a szuperciklusban, még nehéz kijelenteni, általában ezt mindig visszafelé könnyű megmondani" - tisztázta az elemző.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay