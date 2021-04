Komplett repcetáblákat semmisíttetett meg a hatóság Magyarországon

A Nébih közölte: a kimutatott növényvédőszer-maradék egyértelműen szabálytalan növényvédelmi technológia alkalmazására utalt.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME), a Nébih és a megyei növény- és talajvédelmi hatóságok 2012 óta rendszeresen célzott monitoring vizsgálatokat folytatnak a virágzó kultúrákban - idézték fel.

Az évi mintegy 60-100 mintából átlagosan 5-10 esetben bizonyosodik be a szabálytalan szerhasználat.

A Nébih felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályos, a növényvédő szerek címkéjén előírtaknak megfelelően végzett növényvédelmi tevékenység nem jelent kockázatot a házi méhekre és a vadon élő beporzó szervezetekre. Polgári kezdeményezés a szintetikus növényvédő szerek ellen Összegyűlt kellő számú, 15 750 aláírás Magyarországról a Mentsük meg a méheket és a gazdákat! címmel létrehozott európai polgári kezdeményezéshez - közölte hétfőn a Magyar Természetvédők Szövetsége. Magyarország a 6. EU-tagállam, amely teljesítette az aláírásgyűjtésből a rá eső részt. Uniós szinten ennél jóval több, összesen 1 millió aláírás kell, de a kampány már félúton tart a siker felé - írták. A petíció a közös agrárpolitika elfogadása előtt azt szeretné elérni, hogy az Európai Bizottság a tagországoknak és az Európai Parlamentnek javasolja a szintetikus növényvédők kivonását a mezőgazdaságából 2035-ig. Sürgetik a biológiai sokféleség helyreállítását is, különös tekintettel a mezőgazdasági területeken található természetes élőhelyekre. Az egyik nem zárja ki a másikat, sőt erősíthetik is egymást - tették hozzá. A kezdeményezők a beporzóbarát gazdálkodást támogatásokkal is segítenék, amihez szerintük a kis gazdaságokra alapuló, fenntartható termelést kellene erősíteni.

