Új szabályok a boltokban: egy bevásárlókocsi, egy vevő

Az új szabályok szerint tíz négyzetméterenként egy vevő tartózkodhat a kereskedelmi üzletekben szerda óta, de a kereskedők részéről oly sokféle megoldás van a négyzetméterszabályra, hogy a vásárlóknak időre lesz szükségük, míg megszokják a vadonatúj körülményeket – derül ki a Magyar Nemzet összeállításából.

A nagyobb ruhaüzletláncok – amelyek a szezonális leértékelések időszakában online bonyolítottak jelentős forgalmat – szerdán újra szélesre tárták az üzletek kapuit, akárcsak a bútoráruházak, sportszerkereskedők, játékboltok, könyvüzletek és más, eddig bezárt egységek. A jellemzően nagy alapterületű boltjokban könnyebb megvalósítani a másfél, de több helyütt inkább kétméteresre kijelölt védőtávolságok szerinti beléptetést.

A műszaki láncok ugyancsak felkészülten fogadták a változást, noha a webkereskedelemben a nagyobb, ismert cégek eddig is zökkenőmentesen kivehették a részüket a fogyasztásból. A Media Marktnál például országszerte újranyitott mind a 32, fertőtlenített áruház, feltöltve áruval. A boltokban maximalizálták az egy időben bent tartózkodó látogatók számát, a zökkenőmentes beléptetést egy applikáció is segíti.

Az élelmiszerüzletek egy részében az elérhető bevásárlókocsik számával szabályozzák a létszámot, és van, ahol külön internetes alkalmazást vagy beléptetőkaput vezettek be, amely számolja a belépők számát és jelez, ha közeleg a „telt ház” állapota. Ekkor a biztonsági őr megállíthatja a várakozók sorát addig, amíg újra visszaáll a megfelelő létszámra a rendszer – mondta Bubenkó Csaba.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke kiemelte: azt is érdemes figyelembe venni, hogy nemcsak a kosarak, kocsik számát korlátozzák a boltok, hanem az is szabály, hogy bevásárlóeszközönként csak egy személy mehet be az üzletbe. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb bevásárlókocsik mellett sem tartózkodhat egyszerre családonként több ember.

