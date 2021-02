Itt a leggazdagabb magyarok új listája

Az 50 leggazdagabb magyar listáját közli a Forbes a legfrissebb számában, s ebből az derül ki, hogy a legvagyonosabb magyaroknak volt a 2020-asnál sokkal rosszabb éve is. A termelőkapacitások az első hullám alatt bevezetett megszorítások mellett épültek vissza, az exportra dolgozók pedig külön jól jártak a forint gyengélkedésével.

Az élen továbbra is Mészáros Lőrinc áll 479,4 milliárd forintosra becsült vagyonnal, mögötte a második Csányi Sándor 393,4 milliárd forinttal. Mindketten meghaladták dollárban is az egymilliárdos határt, így szerepelnek majd az amerikai Forbes világrangsorában is.

Új név a leggazdagabbak dobogóján Veres Tibor, a Wing és a Wallis csoport tulajdonosa 258,6 milliárd forintos vagyonnal. A listán először szerepelnek a Rahimkulov testvérek, a Mol és az OTP nagytulajdonosai: az orosz-magyar kettős állampolgárok régóta Magyarországon élnek, az amerikai Forbes eddig édesapjuk neve alatt számolta el vagyonukat.

A lista első 10 helyezettje és becsült vagyona (milliárd forint)

1. Mészáros Lőrinc 479,4 2. Csányi Sándor 393,4 3. Veres Tibor 258,6 4. Rahimkulov Timur 257 5. Felcsuti Zsolt 246,1 6. Gattyán György 245,6 7. Rahimkulov Ruszlán 240 8. Demján Sándorné (örökösök) 214,3 9. Szíjj László 184,4 10. Széles Gábor 146

A teljes rangsort itt lehet böngészni.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor