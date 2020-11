Mit tesz ilyen helyzetben Warren Buffett?

A befektetők számára évtizedek óta a részvénypiac ikonikus szereplője Warren Buffett, aki évtizedek alatt konzervatív stratégiával folyamatosan nagy hozammal örvendeztette meg részvényeseit. Természetesen a koronavírus-járványra és az általa okozott válságra is reagál a guru: tavasszal eladta a légitársaságokban meglévő részesedéseit, azt követően viszont cégének részvényeit kezdte vásárolni, és most közzétették, hogy a harmadik negyedévben rekord mennyiségben, mintegy 9 milliárd dollárért vásárolt a Berkshire Hathaway saját papírjaiból – írja a magyarnemzet.hu.

Az előző negyedéves több mint 5 milliárd dollárhoz képest ez jelentős növekedés, az idei évben pedig már 15,7 milliárd dollárnál tart a vásárlások összege, amely az 500 milliárd dolláros teljes cégmérethez viszonyítva is jelentős arány.

Vajon miért teszi ezt a cég, ahelyett, hogy bőséges készpénzállományából ígéretes befektetéseket eszközölne?

Warren Buffett a befektetőknek írt levelében már korábban elmagyarázta a visszavásárlási stratégiát. Ebben három lényeges feltételt említett: az egyik, hogy akkor vásárol, ha a részvény piaci árfolyamát érdemben alacsonyabbnak találja, mint amit elemzésük szerint az fundamentálisan ér. A másik szempont, hogy a vásárlások után még mindig bőséges készpénzállománya maradjon a társaságnak, a harmadik pedig az, hogy csak addig vásárolnak, amíg nem hajtják fel a részvény árát. Hozzátette, hogy

ha az általuk reálisnak tartott értéknél sokkal lejjebb megy az ár, akkor agresszívebben vásárolnak, feltehetően ez történt most a harmadik negyedévben.

A folyamat logikusnak tűnik: a cég nem lát most olyan olcsó részvényt a piacon, amelyből érdemesnek tartja nagyobb tételt vásárolni, ugyanakkor sok befektető nem veszi olyan lelkesen a Berkshire Hathaway papírját, talán leginkább azért, mert most nem divat a konzervatív befektetési stratégia: mindenki szalad a húzórészvényeket, a legnagyobb technológiai cégek papírjait megvenni (hozzá kell tenni, hogy a Berkshire legnagyobb befektetése az ide tartozó Apple). A részvény jóval kevesebbet emelkedett az elmúlt hónapokban, mint az S&P 500 index, miközben portfóliójában az indextag részvények közül több is jelen van.

Pénze mindenesetre még bőven maradt a társaságnak: a negyedév végén mintegy 145,7 milliárd dollárral rendelkeztek.

