Nem minden csillag, ami fénylik – hotelvendégként jobb, ha tud róla

Sokan nem tudják, de az önkormányzatok is adhatnak csillagokat egy-egy szálláshelynek, sokszor szabadon értelmezhető feltételek szerint – fogalmazott az InfoRádióban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. A szervezet égisze alatt ugyanakkor működik egy úgynevezett Hotelstars besorolás is, amely viszont már nemzetközi kritériumok alapján oszt csillagokat.

Flesch Tamás szerint a Hotelstars Union követelményeit jelenleg az Európai Unió 17 országában használják, ezekben az államokban mindenütt ugyanazt nyújtja a három-, négy- vagy ötcsillagos hotel a vendégeknek.

„Ez egy közel 300 kritériumból álló rend, amit be kell tartania egy szállodának, és bizonyos időközönként ellenőrzik is, hogy rendben van-e” – mondta az elnök. A szövetség úgy véli, a fogyasztóvédelem szempontjából is egy biztos kapaszkodó lenne, ha a jövőben mindenhol ezt a védjegyet használnák az országon belül.

Magyarországon jelenleg 380 Hotelstars-minősítéssel rendelkező szálloda működik, 1 csillagtól 5 csillagos, superior kategóriáig. „Az 1 csillagos szállodában például nem kötelező, hogy 24 órában recepció legyen, míg 3 csillagtól fölfele már az. Az 5 csillagnál előírás, hogy éjszaka szobaszerviz álljon rendelkezésre, de 4 csillagos minősítésben nem. Vagyis rengeteg kérdés van – magyarázta Flesh Tamás –, köztük, hogy hány naponta ágyaznak, milyen a wifi, milyen konferenciaterem biztosított, vagy a gyerekbarát szállodákban milyen gyermekalkalmatosságok vannak, de az is eltérő, hogy hány törölközőnek, vállfának kell lennie egy szobában” – emelte ki.

A Hotelstars rendszer ötévente megújul, így folyamatosan alkalmazkodik a vendégek elvárásaihoz, továbbá időről időre szakértők ellenőrzik a szállodák színvonalát. Az egyes szállodák besorolását azonban a vendégek is ellenőrizheti, mégpedig a Hotelcsillagok.hu címen.

