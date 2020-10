Nemes ügy mellett a bankszövetség – karöltve a hazai bankszektorral

Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az első véradásnak helyet adó intézményben, az Erste székházban hétfőn nemes ügynek nevezte a kezdeményezést. A Banki véradók hete hozzájárul a magyar egészségügyi ellátás biztonságához az egész országban – tette hozzá, hangsúlyozva az összefogás fontosságát különösen olyan időszakokban, amikor a társadalom és az egészségügyi ellátórendszer egyéb kihívásokkal szembesül.

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke ismertette, hogy a JÓTETT Bank a Bankszövetség bankszektorral közös CSR (Corporate Social Responsibility, vállalati társadalmi felelősségvállalás) programja, amely során

a szervezet tagjai együttműködnek különböző társadalmilag hasznos tevékenységek folytatásában.

Kiemelte: a közös helytállás másfajta ékes példája volt a törlesztési moratórium tavaszi bevezetése és kezelése is, hiszen a bankrendszer rekordidő, tulajdonképpen egy nap alatt a teljes magyar GDP (bruttó hazai termék) egyharmadának megfelelő, 16 ezer milliárd forintnyi hitelállomány tőke- és kamattörlesztését függesztette fel, az ügyfelek felé megvalósította ezzel a kormányzat gyors segítségnyújtási tervét a veszélyhelyzet első sokkjában.

A bankszövetség elnöke szerint szimbolikus, hogy a szövetség elnökségének kezdeményezésére létrejött új, karitatív program, a JÓTETT Bank elsőként épp a koronavírus-járvány idején mutatja meg a pénzintézeti összefogás erejét.

A kezdeményezéssel szeretnék megmutatni, hogy a pénzintézetek, illetve a bankárok nemcsak pénzzel segítenek.

A helyszínen kiadott sajtóközlemény szerint a hét folyamán több banknál szerveznek önkéntes véradást. A programhét országos lesz, azon intézményeknél, ahol az OVSZ most nem tud kihelyezett véradást biztosítani, a munkatársak az OVSZ területi intézeteiben tesznek eleget vállalásuknak. A kezdeményezéshez a banki vezetők és dolgozók mellett a PM és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) több vezetője is csatlakozik, emellett a hét során ismert közéleti szereplők is bekapcsolódnak a programba – közölték.

