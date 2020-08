Itt van a sárga csekk jövője

A magyarok havonta átlagosan öt számlát fizetnek be, 55 százalékuk továbbra is papíralapon, miközben a válaszadók 49 százalékának fontos a gyorsaság, 28 százalékuk pedig szívesen fizetné be rezsijét a jelenlegitől eltérő, egyszerűbb módon, elektronikusan – derül ki a független e-számlafizetési platform, a Díjnet Zrt. megbízásából készített felmérésből.

Az országos felmérés, amely a 20 és 69 év közötti számla befizetők körében reprezentatív volt, rámutatott, hogy a magyar lakosság 87 százaléka a hulladékszállítás, 75 százaléka a víz és csatorna, 70 százaléka a távfűtés díját kapja meg és fizeti be papíralapon, míg a mobilcégek ügyfeleinek 69 százaléka már elektronikusan fogadja és fizeti mobilinternet- vagy mobiltelefon-számláját.

A megkérdezettek negyede nincs kibékülve azzal, hogy számláit különböző formában kapja meg az egyes szolgáltatóktól, és azokat így eltérő módon kell kiegyenlítenie. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a számlafizetési szokásokon még a kijárási korlátozások is csak részben változtattak, a válaszadók mindössze 19 százaléka váltott át az elektronikus fizetésre.

