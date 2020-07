Ez a lény a dió idei fő ellensége

Kevés dió termett tavaly, ennek megfelelően sokba is került kilója. Idén talán jobb a helyzet, de a diót újra betegség támadja, ezért hosszabb távú megoldás kell; annál is inkább, mivel az összes gyümölcstermő terület 9,5 százalékán termesztenek diót is, az alma és a meggy után a legnépszerűbb gyümölcs a termesztőknél.

A dió ellensége, a dióburok-fúrólégy (diógubacslégy) viszont július derekán előkerül a fák alatti avarból, ahol báb formájában áttelelt, majd a zöld dióba belepetézett, hogy aztán a megérő dió eleve ehetetlen legyen.

Ez a károkozó alig 3-4 éve jött Magyarországra Amerikából, Olaszországon keresztül

- olvasható a Teol.hu cikkében.

Védekezni ellene már csak azért is nehéz, mert a diófa lombkoronájához nem lehet hozzáférni.

Hogy idén mennyibe kerül majd a dió, azt idén is az import fogja meghatározni. Egy kiló pucolt dió akár 4-5 ezer forintba is kerülhet novemberben.

