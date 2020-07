Még évekig tart a légiközlekedés helyreállása

A koronavírus-járvány globális egészségügyi válsága a világ legnagyobb hazatelepítési műveletét eredményezte, csak az Air France-KLM cégcsoport 500 ezer utasnak segített hazatérni a világ számos pontjáról - mondta a novekedes.hu-nak adott interjúban Kiss Ildikó, a cégcsoport délkelet-európai régióért is felelős magyarországi képviseletének vezetője. Bár a két légitársaság flottájának jelentős része a földre kényszerült, az egészségügyi védőeszközök, berendezések Kína és Franciaország, illetve Hollandia közötti szállításából aktívan kivette a részét.

Az egyes országok közti határ- és légtérzárak feloldásával újrainduló légiközlekedéssel kapcsolatban az egyes célországok által hozott járványvédelmi szabályok utáni folyamatos tájékozódás fontosságára hívják fel az utasok figyelmét amellett, hogy díjmentes átfoglalási lehetőséget biztosítanak számukra. Kiss Ildikó szerint júliusban már a KLM által repült desztinációk 70-80 százaléka ismét elérhető lesz, még ha nem is a megszokott járatsűrűséggel, az Air France esetén pedig augusztus végére ígérik a korábbi kapacitás 40 százalékának elérését. Július végéig már heti 11 járat közlekedik majd Budapest, valamint Amszterdam, illetve Párizs között.

A járatok igénybevételének feltétele a reptérre érkezéstől a célállomásra való megérkezésig a maszkviselés - ez egyébként Kiss Ildikó szerint hosszabb távon is megmarad várhatóan a repülésben. Ezen túlmenően pedig biztosítják a nagyobb védőtávolságokat, a kisebb csoportokban való beszállítást, lehetőség szerint a reptereken a plexifalakat, a fokozott kézfertőtlenítési lehetőséget a gépeken is. Egyes szolgáltatásokért csak kártyával lehet fizetni az amszterdami Schiphol reptéren. Alaposan fertőtlenítik minden út végén a gépeket, emellett a műtőkben használatos vírus- és baktériumszűrő levegőtisztító berendezésekkel szerelik fel a gépeiket.

Az interjúban Kiss Ildikó kitért arra is, hogy az Air France-KLM csoport és az Air France 7 milliárd eurós finanszírozást kapott a válság leküzdésére és a jövőre - többek között a fenntarthatóbb repülésre - való felkészülésre a francia államtól. Az Air France számára nyújtott hitelből 4 milliárd euró az állam által 90 százalékban garantált bankkölcsön, 3 milliárd euró pedig közvetlen állami kölcsön. Emellett a holland állam is jelezte, hogy támogatni kívánja a KLM cégcsoportot. A kiegészítő támogatás szempontjainak és feltételeinek véglegesítéséről jelenleg is tárgyalnak, ezt követően pedig hónapokon belül elkészül a támogatásért cserében vállalt a gazdasági, pénzügyi és környezetvédelmi intézkedések végrehajtását célzó terv is.