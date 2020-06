Egy-két héten belül kártalaníthatják a Robinson hoppon maradt utasait

Budapest Főváros Kormányhivatala a héten lezárhatja a hatósági eljárást, és törölheti az utazásszervezői nyilvántartásból a Robinson Tours utazási irodát, ami megnyitja az utat az ügyfelek mielőbbi kártatalanítása előtt – írta a Világgazdaság. A lap értesülései szerint a vagyoni biztosíték elegendő lesz az iroda hoppon maradt ügyfeleinek kártalanítására: bár a biztosítékot nyújtó Colonnade Biztosító számításai szerint az előzetesen becsült 250 millió forintnál valószínűleg többe fog kerülni az ügyfelek kártalanítása, a 380 milliós kaucióbiztosítás bizonyosan fedezi majd a teljes kárértéket.

Kovács Gábor, a biztosító magyar fióktelepének ügyvezetője szerint

a törlés utáni egy héten belül az érintettek több mint 90 százaléka megkaphatja a korábban az irodának befizetett összeget.

A fennmaradó eseteket alaposabban át kell tekinteni, mivel akadnak ügyfelek, akik a bankkártyával fizetett összeget a chargeback szolgáltatással már visszakérték a bankjuktól.

A járvány miatt bezáró utazási iroda törlése vélhetőleg a kijárási korlátozások miatt húzódott el, mivel a lap szerint a korlátozások miatt a kormányhivatalnak kevesebb lehetősége volt személyesen ellenőrizni az irodát.

A csődöt csak a múlt héten bejelentő Aeolus Utazási Irodát ehhez képest már törölték is a nyilvántartásokból, így a kaucióbiztosítást nyújtó Allianz Szlovákia Biztosító elkezdheti a károsultak kifizetését. Az ügyintézést a lap szerint gyorsíthatta az a tény is, hogy az Aeolus Magyarországon csak közvetítőirodával volt jelen, míg a Robinson saját jogon is szervezett utakat.

Nyitókép: Pixabay.com