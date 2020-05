A válságágazatokba is kezd visszatérni a befektetői bizalom

Február közepe és március közepe között jelentős zuhanás volt a világ tőzsdéin, a vezető részvényindexek elveszítették az értékük 35-40 százalékát egy hónap alatt. Nagyon heves volt a lejtmenet, és ahhoz valamelyest hasonló, ám mérsékeltebb emelkedés látszik az elmúlt hetekben - idézte fel a történteket az InfoRádióban Nagy Viktor, a Portfolio elemzője. Ez a folyamat kedden kezdett gyorsulni. Az elemző szerint ez elsősorban a monetáris és fiskális stimulusoknak köszönhető, a világ jegybankjai és kormányai nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy a gazdaság minél hamarabb talpra álljon.

"Olyan szintű likviditásbőség van egyes piacokon, ami a részvénypiacokat is megmozgatja"

- tette hozzá.

Az elemző szerint mivel az állampapírpiacokon nagyon nehéz értelmezhető hozamot elérni, sokan azt mondják, hogy gyakorlatilag alternatíva nélküliek a kockázatos eszközök - így például a részvények is -, ezért áramlik ide a tőke, és emelkednek az árfolyamok is. De hozzájárul ehhez az is, hogy az elmúlt napokban egyre több országban kezdték újraindítani a gazdaságot - nemcsak Európában, de az Egyesült Államok egyre több államában is megkezdődött a nyitás valamilyen szinten, és van, ahol már teljes újraindulásról van szó.

"A gazdaság éledezése alapvetően jó hír a tőzsdéknek is"

- tette hozzá Nagy Viktor.

A világ kormányai és jegybankjai továbbra is elkötelezettek a válságkezelés mellett.

"Németország és Franciaország például egy 500 milliárd eurós helyreállítási alap felállítását javasolja, amivel a koronavírus által okozott károkat szeretnék mérsékelni, másrészt pedig az amerikai jegybankelnök is tett olyan kijelentéseket a napokban, miszerint gyakorlatilag korlátlan tűzerővel rendelkeznek, és nem vetettek be még minden eszközt ahhoz, hogy stabilizálják a gazdaság helyzetét" - említett konkrét példákat az elemző.

Emellett pozitívan hatnak azok a hírek is, amelyek a járvány kezelésével kapcsolatosak, például a vakcinakutatás előrehaladásával, s hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy biztonságos és hatásos oltás álljon majd rendelkezésre.

"Nagyon nagy az optimizmus, bár vannak figyelmeztető jelek arról, hogy e készítmények fejlesztése, engedélyeztetése, forgalomba helyezése és legyártása relatíve lassan történik, és itt azért még jó néhány hónapra vagyunk a megoldástól, de minden jó hír pozitívan hat a piacokra" - monda az elemző.

Azt tapasztalják, hogy

azokban a szektorokban is elindul az emelkedés - sokszor igen hevesen -, amelyeket a legsúlyosabban érint a válság.

Ezek közé sorolta az olajipari, a légiközlekedési, az autóipari, turizmussal foglalkozó cégek részvényeit. Az elmúlt napokban egyértelműen azt látták, hogy ezek a részvények is magukra találnak.

"Viszont ha nagyon messziről nézzük ezeket a grafikonokat, akkor még mindig arról beszélhetünk, hogy az ezekben a szektorokban tevékenykedő vállalatok 40-50, akár 80-90 százalékát is elveszítették az értéküknek. Egyfajta stabilizálódás látszik, de ezek a papírok nagy mozgásra képesek úgy, hogy még mindig arról beszélünk, hogy a válság előtti szintekhez képest akár 70-80 százalékkal lentebb van az értékük" - mondta az elemző.

Szavai szerint nagyon hevesek a mozgások, de

a befektetők korábban komplett szektorokban gyakorlatilag csőd közeli helyzetet kezdtek el árazni.

Ahhoz képest, ha kiderül az, hogy mégiscsak működőképesek a vállalatok, a likviditási helyzetük javul, a működési környezetük valamelyest élénkül, ezekben az ágazatokban azért jelentős elmozdulásokat látni felfelé is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay