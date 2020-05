Sok a bizonytalanság az egyik balatoni strandon

Olyan helyzet állt elő Csopakon, ahol egyszerűen nem létezik jó döntés – mondta közösségi médiás videóüzenetében Ambrus Tibor. A település polgármesterének megszólalását a hirbalaton.hu vette észre. A portál szerint a gondot az okozza, hogy bár vidéken újranyithatnak már a strandok, a helyi, kis alapterületű strandon a korábbi több ezer helyett a járványvédelmi előírások szerinti 16-20 négyzetméteres távolsággal számolva legfeljebb 1000-1200 embert engedhetnének be.

Ez pedig a polgármester szerint

jelentős jegyáremelés nélkül szinte biztosan veszteségessé tenné az üzemeltetést, és komoly gondot okozna a település bevételeinek kiesése miatt is.

További dilemmákat okoz, hogyan kezeljék a bérleteseket. A strandra nagyjából mintegy 1300 helyi illetve 1800-2000 körüli nyaralótulajdonos szokott bérletet venni, de a jelen körülmények között még az ő bejutásuk is kérdéses lehet.

"Vajon hogyan biztosítható, hogy a bérlettel rendelkezők be is tudnak majd jutni a strandra? Mi lesz, ha reggel 8 vagy 9 órakor megtelik a strand a beengedhető maximális létszámmal? És akkor még nem is beszéltünk a kabint bérlőkről. És ha egy ember elmegy a strandról, akkor egy háromtagú családból csak 1 főt engedjünk be? Hogyan lehet kiadni a csopaki szállásokat, ha nem biztos, hogy használni tudják a strandot? Mit kezdjünk azokkal, akik gyerekekkel, matracokkal, napernyőkkel felpakolva megérkeznek a csopaki strandra és az orruk előtt le kell azt zárni? Mi vár azokra a munkatársainkra, akiknek ezt a helyzetet kezelniük kell? – sorolja a felmerült kérdéseket a videóban a polgármester.

Ambrus Tibor videóüzenetének zárásaként elmondta: ebben a helyzetben a csopakiakhoz fordul, és várja a javaslataikat.

Nyitókép: Pixabay