Bezuhant a lakáspiac - de a járvány után új irányokba is indulhat

Megnéztük, hogy azokban az országokban, ahol korábban és súlyosabban jelent meg a járvány, mint Magyarországon, hogyan alakult a lakáspiac. Kínában az adásvételi tranzakciók száma a járvány által a legerősebben érintett térségben gyakorlatilag nullára csökkent, de országosan is az egy évvel korábbinak nagyjából a felére esett vissza a 30 legnagyobb városban - mondta az InfoRádiónak Incze Zsombor, a Takarék Index projektvezetője. Olaszországban a lakáspiac lényegében megállt: a januári számokhoz képest februárra 20-40 százalékos, márciusra akár 70-90 százalékos csökkenést mutatnak a tranzakciószámmal kapcsolatos becslések. Dél-Koreában március elején országosan a napi adásvételek száma 80 százalékkal alacsonyabb volt, Szöulban ez még a 90 százalékot is elérte az elemzés szerint.

Magyarországon az adatok lassabban érkeznek be. Ugyanakkor

a bizonytalanság miatt hirtelen zuhanás tapasztalható a lakáspiacon, mind a keresleti, mind a kínálati oldalon.

A Takarék Index elemzői visszaesésre számítanak az újlakás-átadásokban az idei év első felében, de vélhetően a harmadik negyedévben is. Az elindított fejlesztések közül sok csúszni fog, új projektekbe pedig vélhetően nem kezdenek most a beruházók. Emellett a használt lakások piacán is visszalépnek az eladók a mostani bizonytalan időszakban.

Egyelőre inkább azt látjuk, hogy melyek azok a térségek, amelyek adott esetben veszélyeztetettek lehetnek és ott számítunk nagyobb visszaesésre - mondta a projektvezető. Ez többek között a különféle gyárleállások kapcsán az ipari nagyvárosok ingatalnpiacán okozhat hosszabb távon is nehézségeket. Főként a Dunántúl térségében jellemző, hogy lakáspiacon lévők jövedelmi helyzetét befolyásolja a helyi gazdasági folyamatok alakulása.

Emellett a kiemelt turisztikai régiókban a szállodaipar mellett a magánszállásadók helyzete is rendkívül nehézzé vált, és

e területek lakáspiaca is jobban szenved az átlagnál a járvány hatásai miatt.

"Ebből a szempontból kiemelten veszélyeztetettnek tartjuk a főváros mellett a Balaton környékét, illetve Pécs, Szeged, Győr, Sopron, Eger, Miskolc piacát, illetve a Duna-kanyar térségét. Különösen azokat a térségeket, ahol a külföldi beutazó turisták száma kifejezetten magas: a főváros mellett Keszthely, Hévíz, Siófok, Balatonfüred, a nyugat-magyarországi régió több járása, de Hajdúszoboszló is ilyen" - mondta Incze Zsombor. Arra számítanak az elemzők, hogy a külföldiek elmaradását várhatóan valamelyest ellensúlyozni fogja a belföldi turizmus erősödése, mivel a magyarok várhatóan itthon töltik majd szabadságukat a külföldi utazások korlátozása és a bizonytalan helyzet miatt.

A rövid távú lakáskiadókat elsősorban a fővárosban viseli meg a turizmus leállása, azonban kevéssé tartják valószínűnek, hogy a befektető nyomott áron értékesítsék ezeket a lakásokat, ahogyan a balatoni nyaralókat is jó befektetésnek tartják hosszabb távon a piaci szereplők. Ezért itt sem számítanak komolyabb eladási hullámra.

Újfajta keresletet jelenthet a szélesebb körben is elterjedő home office, mivel akadhatnak olyanok, akik bérlőként vagy akár vásárlóként is megjelenhetnek a Balaton mellett, elmenekülve a zsúfoltabb, nagyobb városokból.

Ha a távmunka valóban szélesebb körben elfogadottá válik a járványt követően, az ugyancsak hathat a lakáspiacra, mivel ha az emberek több időt töltenek otthon, jobb, nagyobb lakásra, házra van szükségük. Ezzel párhuzamosan az elemzés szerint csökkenhet egyes kereskedelmi ingatlanok iránt a kereslet. A ma is sok vállalat által használt home office és desk sharing további terjedésével irodaterület-optimalizációra nyílik lehetőség, míg a házhozszállítás szélesebb körű elterjedése gyengíti a kiskereskedelmi ingatlanok iránti érdeklődést, miközben növeli a logisztikai ingatlanok keresletét.

Megemlítette, hogy év eleji elemzéseikben még azt várták, hogy ha mérsékelten is, de folytatódik a lakásárak emelkedése. Most konkrét számadataik az árak alakulásáról még nincsenek. Incze Zsombor kifejtette: van egy lefelé ható nyomás az árakra, hiszen a helyzet nem egyszerű az ingatlanpiacon sem. Ugyanakkor 2008-hoz hasonlóan egyelőre nem látnu kényszerértékesítéseket - ezt segíti a hitelmoratórium is -, és a befektetők sem feltétlen akarnak nyomott árakon kiszállni a piacról. "Sőt, mivel tranzakcióra eleve nem nagyon nyílik mód - hiszen már az is eleve egészségi kockázatot jelent, hogy valaki megnéz vagy elad egy lakást -,

nem várunk rövid távon nagyon jelentős árváltozást, inkább arról lehet szó, hogy ameddig tartanak a korlátozások, addig csökken a tranzakciók száma,

utána pedig inkább a makrogazdasági kondíciók függvénye, hogy merre indul el a lakáspiac árazása" - tette hozzá Incze Zsombor.

Nyitókép: Wikipédia/Denisoliver