JP Morgan: Magyarország jövőre kihívásokkal néz majd szembe

A koronavírus hatásainak köszönhetően az idén 6,3%-kal eshet vissza a magyar gazdaság – írta a JP Morgan szerdán megjelent elemzését idézve a Portfolio. Ezzel az amerikai bank elemzői rontották becslésüket a korábbihoz képest, bár már eddig is 6%-os magyar recesszióval számoltak. A legtöbb kelet-közép-európai országban már korábban is 5-6%-os gazdasági visszaeséssel számoltak az elemzők, most Magyarország esetében várják a legrosszabb értéket. Ez szembe megy például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) napokban közölt előrejelzésével, a szervezet 3,1%-os zsugorodásra számít idén, ami Szerbia után a legkisebb lenne.

Ez is mutatja a Portfolio szerint, hogy nagy a bizonytalanság a koronavírus-járvány gazdaságinak előrejelzésében. Abban a legtöbb elemzés egyetért, hogy ha belátható időn belül, az év második felére a világ úrrá tud lenni a járványon, akkor az idei zuhanás után 2021-ben komoly visszapattanás jöhet, jelenleg a legtöbb elemzőnek ez az alapforgatókönyve. A JP Morgan például Magyarországon 5,3%-os gazdasági növekedést vár jövőre.

A JP Morgan szerint 2020-ban a GDP 5,7%-a lehet a magyar költségvetés hiánya, ami jelentősen meghaladja a kormány 2,7%-os célját. Viszont ebben sem vagyunk egyedülállók, a régió legtöbb országában jelentősen megugrik majd a deficit, ami két okra vezethető vissza: egyrészt a vártnál sokkal rosszabb növekedés (illetve zsugorodás) önmagában rontja az egyenleget az alacsonyabb adóbevételek és a fogyasztás elmaradása miatt, másrészt pedig a legtöbb fejlett országhoz képest Kelet-Közép-Európában is korábban nem látott élénkítő csomagokat jelentettek be a kormányok, hogy ellensúlyozzák a járvány negatív következményeit.

Magasan ragadhat a hiány, kihívások a forintnak

A JP Morgan friss anyagának legnagyobb újdonsága, hogy az elemzők szerint a hiány nem fog automatikusan visszacsökkenni 2021-ben a korábbi szintre.

A magyar büdzsé esetében még jövőre is 5,2%-os deficittel számolnak az elemzők, de ez sem lenne kiemelkedő a régióban, csak a horvát és a szerb hiány csökkenhet vissza a 3%-os uniós küszöb alá.

A JP Morgan szerint már a második negyedévben meg kell barátkoznunk újra a 370-es szinttel, de ott sem áll meg a forintgyengülés, 2021 első negyedévére 392-es árfolyamot jósolnak, vagyis kézzelfogható közelségbe kerülhet a 400 forintos euró.

Az elemzés úgy véli, az MNB politikájának ellentmondásai, a jegybank mérlegének bővülése és a gyenge gazdasági növekedési kilátások miatt maradhat továbbra is gyengülő trendben a forint. Ráadásul a forint reálkamata továbbra is a legalacsonyabbak között van a világon.

Nyitókép: Pixabay