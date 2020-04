Hamarosan 5G-s szolgáltatással jelentkezik a Telekom

Az 5G egy forradalmi megoldással igyekszik kielégíteni a napjainkban végbemenő digitalizáció kommunikációs igényeit - mondta az InfoRádiónak Kiss Tamás, a Telekom 5G projektvezetője. Megemlítette, hogy jelenleg néhány milliárdnyi mobilinternet felhasználó van, de az előrejelzések szerint

2030-ra körülbelül százmilliárdnyi eszköz fog az internethez és egyéb hálózatokhoz kapcsolódni,

amelyeknek eltérő kommunikációs igénye lesz. Az 5G segítségével ez teljesíthető, kielégíthető lesz.

Szavai szerint már napjainkban is sokan fogyasztanak különböző videós tartalmakat, ezek közül a HD felbontás a legszéleskörűbben elérhető. A jövőben a 4K, 8K felbontású videók is egyre gyakoribbá és népszerűbbé válnak.

"Ez nagyobb adatsebességet és a hálózatoktól nagyobb adatkapacitást igényel, amire szintén megoldást hoz az 5G"

- mondta Kiss Tamás. De nemcsak a lakossági oldalról, hanem más szektorokból is megjelenik a mobilkommunikáció igénye: többek között az autóipar, az egészségügy, a közlekedés, a logisztika, a mezőgazdaság és a közművek részéről is. Az innen érkező igényeket is ki kell majd valahogyan elégíteni, amikor automatizálni, távirányítani, távdiagnosztizálni vagy közlekedni akarnak, és ehhez szükséges az 5G technológia - tette hozzá a projektvezető.

De felhasználható lesz akkor is, ha a mezőgazdasági területekről adatokat akarnak majd kapni a felhasználók, hogy milyen a talajnedvesség, a páratartalom, vagyis a precíziós mezőgazdaságot ki lehessen alakítani. Hasznos lehet egy város közlekedésének feltérképezésekor is, ha képet akar kapni a felhasználó arról, hogy merre járnak a különböző járművek, hol vannak forgalmi dugók, hol kell a forgalomirányítást megváltoztatni. "Az 5G technológia teremti meg a lehetőséget ahhoz, hogy ezek az újfajta alkalmazások megfelelő kommunikációt tudjanak biztosítani"- mondta Kiss Tamás.

A múlt héten három frekvencia árverése zajlott le: a 3500 megahertzes, a 2100 megahertzes és a 700 megahertzes sávoké.

"A 3500 megahertz az egyik alap 5G frekvenciasáv, és a Telekom azt tervezi, hogy hamarosan elindít itt egy 5G-s kereskedelmi szolgáltatást"

- mondta Kiss Tamás. A 700 megahertzes sáv szintén alap 5G-s sáv, de ennek a használhatósága 2020. szeptember 6-tól engedélyezett, addigra kell kivonulnia a sávból a műsorszórásnak. Utána tudják ezt igazából használatba venni, és majd főleg a vidéki területeken nyújtott szolgáltatásoknál használni, mivel ennek jobb a terjedése és nagyobb lefedettség érhető el vele, mint a 3500 megahertzes sávval. "A 2100-as sáv elsődlegesen a 4G hálózat bővítésére lesz alkalmas, de 1-2 éven belül ebben a sávban is megjelenik az 5G" - tette hozzá Kiss Tamás.

Nyitókép: Pixabay