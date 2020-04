A vezetékes hívások reneszánszát hozta a karantén

Nagyjából harmadával nőtt az internetszolgáltatások adatforgalma a nagy hazai szolgáltatók tapasztalatai szerint, és a munkáltatók részéről is folyamatos a a sávszélesség-bővítés iránti érdeklődés, több vállalat pedig már igényelte is az otthoni munka támogatásához - írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a szolgáltatók felkészítették hálózataikat a megnövekedett forgalomra, sőt, esetenként kapacitásbővítésre is készek.

A hálózatunkon az átlagosnál sokkal több a hívás, és az adatforgalom elsősorban munkaidő alatti növekedése hátterében a videóhívások állhatnak – emelte ki a Telenor. Hozzátették, hogy a hálózatukon a napi teljes adatforgalom átlagosan mintegy harminc százalékkal nőtt. A bővülés már a reggeli óráktól jelentkezik a fel- és letöltésben egyaránt. A hangforgalom is jelentősen bővült a járvány előtti időszakhoz képest, bár volt némi visszarendeződés a kezdeti megugrás után.

A Telekomnál 25-30 százalékkal növekedett a mobil-adatforgalom, a mobilhangforgalom pedig 35 százalékkal magasabb szinten stabilizálódott.

A vezetékes telefonálás forgalma 90 százalék körül bővült a járvány előtti időszakhoz képest.

A cég megemlítette, hogy a T-Systems üzleti ügyfeleitől érkeznek kivételes hálózatbővítési és távmunka-kiépítési igények, amelyeket kiemelten kezelnek.

A Vodafone Magyarországnál befejezték a hálózatuk stabilitását szolgáló kapacitásbővítéseket; de a forgalomnövekedés mértékéről nem nyilatkoztak.

A társaságok sok esetben ajándék mobilinternet-kerettel, valamint ingyenes, a digitális oktatást és az otthon töltött idő értékesebbé tételét segítő anyagokkal is támogatják ügyfeleiket. Ezekről a cégek honlapján lehet tájékozódni.

Az üzleti infokommunikációs szolgáltató Invitech, amelynek ügyfélkörébe kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok tartoznak, leginkább a táv- és csoportmunkához szükséges eszközök és megoldások iránti igénynövekedést tapasztalt.

A sávszélesség-bővítés iránti érdeklődés a triplájára nőtt egy átlagos hónaphoz képest.

Az ügyfélkörből több mint ötven vállalatnál – köztük több száz vagy akár több ezer főt foglalkoztató társaságoknál – jeleztek ilyen irányú kéréseket az elmúlt hetekben. A társaság azt írta: tipikusan az eddig 100 MB/s adatátvitelt igénybe vevő megrendelők egy része arra készül fel, hogy szükség esetén az 1 GB/s adatátvitelre is képesek legyenek, hogy tömegesen dolgozhassanak otthonról az érintett munkavállalók. Sokan már nemcsak felkészültek erre, hanem igénybe is vették a bővítést.

