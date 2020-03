Enyhül a roham a patikákban

Enyhül a patikákban tapasztalt gyógyszer-felvásárlási láz - írta a Világgazdaság. A lapnak Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója azt mondta,

a patikákban kezd normalizálódni a forgalom, ami egy hete még a háromszorosa volt a megszokottnak.

Marjai Tamás szerint a gyógyszertárakba betérő betegek száma normál esetben is megnő a fizetések és a nyugdíjak érkezése után, ez most egybeesett a veszélyhelyzet kihirdetésével. Emiatt valószínűleg többen igyekeztek hamarabb kiváltani a szokásos gyógyszereiket. Szerinte a 15 óra utáni boltzárnak is szerepe lehet a patikák forgalmának csökkenésében.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara és a tiszti főgyógyszerész többször is hangsúlyozta, hogy

lehetőleg csak egy-két havi gyógyszert váltsanak ki a betegek, mert az ellátás folyamatos lesz, nem kell gyógyszerhiányra készülni.

A vény nélkül kapható termékek között a leginkább a szájmaszk, a fertőtlenítő folyadék, a gumikesztyű, a C-, a D-vitamin és az érintés nélküli lázmérő iránt nagy a kereslet. Hangsúlyozta azt is, hogy az összes gyógyszertár és nagykereskedő azon van, hogy a szükséges termékeket beszerezze, és igyekeznek folyamatosan biztosítani az ellátást.

Feller Antal, a Hungaropharma Zrt vezérigazgatója szerint is lassabb, de folyamatos a nagykereskedelmi raktárkészletek utántöltése, mivel a járvány hónapjaira is készülni kell. Mint mondta, a szájmaszkok beszerzése a legnehezebb, mivel a nagykereskedők nem tudnak a kormányokkal versenyezni. Kínával és az orvosi maszkokat gyártókkal folytatott tárgyalásoknál. A lapnak azt is elmondta, ők nem találnak nagy mennyiségben jó minőségű, tanúsítvánnyal rendelkező, elérhető árú és megfelelő feltételekkel megvásárolható termékeket.

