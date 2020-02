Az országban elsőként Kaposváron élvezhetik majd az utasok - a tevek szerint 2020 végétől - az egymás mellé telepített busz- és vasúti pályaudvarok kényelmét az utasok - írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a Modern városok program keretében megvalósuló fejlesztésre 17,7 milliárd forintot költ a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásán keresztül az állam, és az intermodális csomópont kialakítása során közúti és kerékpáros-, gyalogos-felüljárót is építenek.

Az újság szerint a közlekedési kormányzat célja az, hogy

száz kilométernél nagyobb távolságra vasúttal utazzanak az emberek, a buszok fő feladata, hogy a vasúthoz eljuttassák az utasokat.

Tucatnyi városban már előkészítés alatt áll az intermodális közlekedési központ - számolt be róla a lap. A tervek szerint a pályaudvarokat és környezetüket felújítják, és P+R, B+R parkolókat is építenek. Emellett közös utastájékoztató rendszert telepítenek, és közös lesz a jegypénztár is. Ezzel

egy lépéssel közelebb kerül a MÁV és Volán menetrendjének összehangolása, a párhuzamos járatok felszámolása, illetve a közös jegyrendszer.

Esztergomban már elkészült a fejlesztés, és már hozzáigazították a helyi közösségi közlekedési járatok menetrendjét a vasúthoz. Egy 2016-os kormányhatározat Kaposvárnak 10,5, Miskolcnak 7,5, Nyíregyházának hat-, Székesfehérvárnak 6,5, Tatabánya–Bicskének 11,5 milliárd forintot különített el a közlekedési központok kialakítására.

Szombathelyen még tervezőt keresnek, Nyíregyházán már kiírták a tervezésre a közbeszerzést, Székesfehérváron pedig már az engedélyek beszerzésénél tartanak.

Debrecenben és Miskolcon felülvizsgálta a kormány a korábbi terveket. sok év tervezése és több sikertelen közbeszerzés után sincs érvényes kivitelezési pályázat a főpályaudvar felújítására. Miskolcon ugyancsak felülvizsgálta a kormány a korábbi terveket.

A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő előkészítési és tervezési feladatokra jelenleg is keres kivitelezőket Dunaújváros, Eger, Kőszeg, Kecskemét közlekedési központjának megvalósítására.

Vonatmegálló épül Újpalotán

Tavasztól a Piliscsaba és Angyalföld között félóránként közlekedő vonatok munkanapokon a bal parti körvasúton át tovább közlekednek Rákosig. Újpalotán ezért kísérleti jelleggel megállóhelyet létesít a MÁV, háromszázötven méterre a 7-es buszcsalád Molnár Viktor utcai megállóhelyétől. A tapasztalatok alapján születik döntés a további fejlesztésről.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre