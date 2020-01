Szövetséget kötött a bécsi gasztrovilágban a Zsidai Csoport

Magyarország, Ausztria és Svájc területén a Jamie Oliver Group partnere a Zsidai Csoport, ebben a kötelékben terjeszkedik tovább Ausztriában a magyar étteremlánc – tudta meg az InfoRádió Zsidai Zoltán Roytól, a Zsidai Csoport vezetőjétől.

"Tudtuk már az elejétől fogva, hogy a régióban partnerekkel fogunk tudni terjeszkedni. Nyilván Budapest a hazai terep, ahol saját magunk üzemeltetjük az éttermeket, de Ausztria és Svájc is olyan ország, ahol az egyes tartományokon belül is külön szabályozások vannak, eltérő ügyfélpreferenciákkal, óriási pénzügyi igényekkel, így fel sem merül az önerőből terjeszkedés, de most partnerre leltünk, aki a bécsi Jamie Oliver éttermet vinni fogja" – mondta Zsidai Zoltán Roy a 2017-ben kezdődött történet új fejezetéről. Az üzletember elárulva azt is: már most további éttermek nyitását tervezgetik.

A Jamie Oliver Wien éttermet tehát már 2017-ben megnyitották, ez kerül most a bécsi partner üzemeltetésébe, eddig ugyanis a Zsidai Csoport maga próbálkozott az osztrák fővárosban. A héten étlap-átalakítást és egyéb más munkákat végeznek még el, majd szombattól a Huth család napi üzemeltetésében várja a vendégeket az étterem.

A további tervekről Zsidai Zoltán Roy elmondta, a "zárt piacra" belépve mérföldkőhöz értek.

"Rá kell venni az ottani étteremtulajdonos kollégákat, hogy lépjenek be egy ilyen rendszerbe, mint a Jamie Oliver, és dolgozzanak együtt külföldi partnerekkel. Ezeken a valódi éttermi szinteken új dologról beszélünk, egyfajta mintáról" – mondta a szakember. Szerinte ha ma bárki bemegy erre a helyre Bécsben, azt fogja látni, hogy a legforgalmasabb ikonikus éttermek egyike.

Ausztriában a további kiszemelt városok "adják magukat": Graz, Salzburg, Innsbruck.

A Jamie Oliver Group és a Zsidai Csoport együttműködése 2016-ban kezdődött budapesti éttermek nyitásával, míg külföldön kifejezetten helyi partnereket kívántak, kívánnak bevonni. Mivel 2017-ben nem talált a csoport partnert Ausztriában és Svájcban, saját maga kezdte üzemeltetni a bécsi éttermet, ez tartott mostanáig, amikor is a patinás éttermeket tulajdonló Huth család és a Zsidai Csoport egymásra talált.

Nyitókép: Pexels