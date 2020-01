Már vinnék az újabb szuperolcsó agrárhitelt a gazdák

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a kamattámogatási programhoz csatlakozó pénzügyi intézmények belső eljárásrendjének kialakítása és véglegesítése még folyamatban van, ám ügyfeleik körében már most jelentős érdeklődés mutatkozik a kedvezményes hitellehetőség iránt. Az első kérelmek már meg is érkeztek a Magyar Államkincstárhoz, de az igazi roham még csak most várható – írta a Magyar Nemzet.

A tárca tervei szerint ez év végéig mintegy százmilliárd forint juthat el így a gazdálkodókhoz.

A kedvezményes kölcsönnel azt szeretné elősegíteni a minisztérium, hogy a Vidékfejlesztési Program kifutása, illetve az új támogatási időszak elindulása között se álljon le az ágazat felzárkózása az európai versenytársakhoz, környezeti fenntarthatóság szempontjából fontos beruházások se maradjanak el.

A kedvezményes kölcsönt egyébként az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházást megvalósító kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, valamint erdészeti célú beruházást és mezőgazdasági termékfeldolgozást, -forgalmazást célzó beruházást megvalósító kis-, közepes és nagyvállalkozások igényelhetik. Hárommillió forinttól akár kétmilliárd forintig terjedhet a megítélt összeg.

A hitelhez kapcsolódó kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 80 százaléka, de legfeljebb két százalékpont évente, a kamat mértéke pedig valóban nagyon kedvező lesz. A tárca számításai szerint a Magyar Nemzeti Bank NHP Fix program évi 2,5 százalékos kamatát alapul véve

a vállalkozások évi fél­ százalékos kamat mellett vehetik igénybe a kedvezményes finanszírozást.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Mónus Márton